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海南12日起社會面清零 逾8萬滯留旅客先分批離島

2022/8/9 16:03（8/9 16:12 更新）
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（中央社台北9日電）中國旅遊勝地海南省暑期發生疫情，實施靜態管理，導致8萬多名遊客困島。當地政府今天表示，將於12日實現「社會面清零」，且從今天開始對符合條件的滯留旅客分類分批安排返程。

綜合央視新聞等中國媒體報導，人在海南的旅客主要集中在三亞市，根據三亞市副市長何世剛先前表示，估算目前有大概8萬多名遊客滯留在當地。

海南省疫情防控指揮部今天公告有關滯留海南旅客離島返程安排。

根據安排，無疫情的市縣（區），旅客所在旅行團隊或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。

低風險區，旅客所在旅行團隊或入住酒店7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑72小時3次（每天1次）核酸陰性證明返程。

中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

公告也稱，會對滯留的旅客進行「點對點」的閉還接回，這些旅客回到目的地後要第一時間向當地報告，並且遵守屬地防控要求。

海南省政府強調，會按分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則成立遊客返程服務專班，制定轉運具體實施方案，自8月9日從三亞開始，按計劃安排旅客有序離島。

據海南政府今天下午通報，8月1日至9日12時，海南本輪疫情累計報告陽性感染者1899例。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110809

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