中國當局堅持清零 婦女選擇放棄生育

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（中央社台北9日電）路透社報導，由於中國當局堅持防疫清零政策，無預警地封控嚇壞婦女而紛紛選擇放棄生育。於此同時，聯合國的報告更指出，中國人口2023年極可能負成長，印度將取代中國成為人口第1大國。

目睹今春中共當局為貫徹清零強力封控上海整整兩個月，於是克萊兒．姜（音譯，Claire Jiang）心中考量，真的不想在中國再懷孕生子。

尤其看到「大白」（防疫人員）趁著確診者轉方艙隔離，藉口消毒隨意破門而入噴灑藥劑，她告訴路透社：「這個國家的政府可以上你家亂來，我絕對不讓我的孩子承受這樣的風險」。

德國之聲（DW）指出，從台灣嫁到上海、今年近30歲的王小姐也說，若清零意味著封控，就得慎重考慮懷孕，畢竟懷孕期間不能出門，就醫可能遭遇阻礙，孩子生下來之後若要經常跑醫院，也會有很大影響。

她說，居委會大部分人只知貫徹命令，「在他們的觀念裡就是國家大於一切，我就會非常非常擔心懷孕這件事」。

路透社報導，任職美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的中國人口學家易富賢表示「中國顯然是大政府，小家庭，清零政策，導致了『零經濟、零婚姻、零生育率』」。

聯合國公布的報告說，疫情對中國的生育造成長期影響，婦女們擔憂經濟的不安全感、質疑疫苗不利胎兒，以及嚴格的防疫限制，導致懷胎和照顧嬰兒的兩難。

聯合國7月公布的報告預測，中國14億人口最快可能在2023年起減少，屆時印度將取代中國成為全球第1人口大國，到2050年中國人口將減少1億900萬，比他們之前在2019年的預測減少逾3倍。

人口學家指出，這些數據確實凸顯嚴格的防疫措施的確衝擊中國出生率，並預計今年的情況只會更糟。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110809