更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

海南封島疫情續增溫 火速打造第二方艙醫院

2022/8/10 10:56（8/10 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國官方公布，9日新增952例COVID-19本土病例，海南病例占約6成。圖為9日海南瓊海市民排隊做核酸檢測。（中新社）
中國官方公布，9日新增952例COVID-19本土病例，海南病例占約6成。圖為9日海南瓊海市民排隊做核酸檢測。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國官方公布，9日新增952例COVID-19本土病例，海南病例占約6成，三亞市疫情進入關鍵時期，當局火速建設第二方艙醫院。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，9日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1094例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入142例、本土952例。

本土疫情方面，新增確診380例，分別為海南285例、廣東39例、內蒙古27例、西藏10例、福建8例、浙江5例、廣西2例，湖北、重慶、四川及貴州各1例。

另本土無症狀感染計572例，分別為海南285例、新疆122例、浙江49例、湖北24例、兵團21例、西藏18例、廣西11例、河南10例、廣東7例、內蒙古、江西各5例、河北3例，安徽、福建、湖南及重慶各2例，四川、貴州、雲南及甘肅各1例。

海南疫情快速增溫，當局設下12日前實現社會面清零目標，防控進入關鍵時期，其中疫情最緊張的三亞市，9日合計新增410例病例，1至9日累計約2000例。繼啟用第一方艙醫院後，三亞市政府表示，為迅速控制疫情，第二方艙醫院已完成選址，力拚11日前建成，可提供2000張床位。

此外，三亞及海口等多城已採取「靜態管理」，封城加上航班停飛結果，讓大批趁暑假旺季前往旅遊的遊客就地被困，其中在三亞約有8萬名遊客，部份飯店大舉加價，「宰客」行徑引爆民怨。

海南當局自9日起，陸續安排符合條件的滯留遊客分批安排返程，其中首批3班包機滯留遊客已返回西安、成都和上海。

除了海南外，新疆目前疫情也處於上升階段，9日新增122例，累計迄今536例。為盡快阻斷疫情傳播蔓延，烏魯木齊市多區自今天起，實行臨時性靜態管理措施，嚴格人員流動管理 ，時間暫定5天。

香港官方9日公布新增4045例確診病例案，其中3783例屬本土感染。香港宣布，12日起鬆綁入境檢疫天數，香港衛生防護中心預計，縮短酒店檢疫期後，因抵港旅客增加，境外移入個案將會增加。

澳門疫情目前處於穩定，當局表示正持續向中國爭取恢復赴澳旅行團，未來倘若疫情持續穩定，會研究開放更多海外國家人士入境旅遊。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110810

延伸閱讀
海南省會海口靜態管理 市民非必要不外出海南新疆西藏暑假旺季爆疫情 旅遊業復甦蒙陰影海南12日起社會面清零 逾8萬滯留旅客先分批離島西藏失守出現病例 中國網友問還有哪裡沒疫情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本東京COVID-19疫情稍緩 連4天低於上週同日