海南省會海口靜態管理 市民非必要不外出

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（中央社台北9日電）海南省為防控COVID-19疫情，實施「靜態管理」的地區持續增加，省會海口市明天將實行臨時性靜態管理，繼續核酸篩查，所有村鎮、居民社區實施封閉管理，全體市民非必要不外出。

據官方微信「海口發布」，為有效排除風險隱患，盡快阻斷疫情蔓延，當局決定自10日早上6時到晚上11時，海口全市實行臨時性全域靜態管理。

在此期間將嚴格人員流動管理。所有鄉鎮、村、小區（居民社區）實施封閉管理，全體市民非必要一律不外出。有緊急就醫需求者，經社區同意後才可外出。公車、計程車等暫停營運。

海口市4個區8日開始全域核酸篩查工作，10日將展開第3輪核酸篩查。

根據人民網，自1日至9日12時，海南省這一波疫情累計報告陽性感染者1899例，其中確診病例1314例、無癥狀感染者585例。9日0時至12時，海南全省共報告陽性感染者40例，疫情總體上升趨勢有所趨緩。

第一批滯留三亞市的旅客已在今天開始返程。

海南省近日爆發疫情，陸續已有三亞市、東方市、瓊海市、萬寧市、澄邁縣、陵水黎族自治縣等多地宣布靜態管理。海南省的目標是在12日實現「社會面清零」。（編輯：張淑伶/邱國強）1110809