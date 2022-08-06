海南三亞BA.5入侵突封城 8萬多名遊客滯留
2022/8/6 12:27（8/6 12:53 更新）
海南三亞市6日凌晨6時起實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。圖為7月27日遊客在海南三亞灣戲水遊樂。（中新社）
（中央社台北6日電）海南三亞市疫情防控工作指揮部消息指出，三亞市疫情防控形勢嚴峻，為盡快阻斷病毒擴散蔓延，今天凌晨6時起實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。
官方日前證實，Omicron變異株的亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3入侵海島省三亞市，由於正值暑假旅遊旺季，三亞市副市長何世剛近日告訴陸媒，估算約有8萬多名遊客滯留當地。
何世剛表示，從目前病例分布來看，三亞灣和亞龍灣是遊客最集中之處，官方因此強化了對三亞灣和亞龍灣的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入，以保證遊客較為集中之地免受或者減少病毒感染的可能性。
澎湃新聞今天引述三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部表示，當前三亞市COVID-19疫情防控形勢十分嚴峻，為盡快阻斷疫情擴散蔓延，貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，6日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理。
據指出，除了保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況，三亞全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。恢復時間另行通告。
此外，與三亞市毗鄰的陵水黎族自治縣也從今天下午3時起實行臨時性全域靜態管理。
中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例361例，其中本土310例，海南占了262例；另有275例本土無癥狀感染者，病例居前的浙江、海南各有95例和46例。
據衛健委數據，截至5日24時，中國大陸現有確診1772例，累計報告確診23萬496例，累計病亡5226例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110806
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