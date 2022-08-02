中國疫情防控工作未見盡頭 家長苦不堪言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國官方公布1日新增373例COVID-19本土病例，本輪疫情涉及逾20省，目前中高風險區仍逾千個，嚴格防控工作未見盡頭，第一線工作人員壓力大而家長則是苦不堪言。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，1日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共498例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入125例、本土373例。

其中本土確診46例，分布於甘肅10例，廣西及四川各9例、內蒙古及福建各7例、河南2例、海南及兵團各1例。

另327例本土無症狀感染個案中，廣西96例、甘肅69例、河南67例、山東47例、新疆28例、內蒙古8例、天津4例、兵團3例、江西及四川各2例、廣東1例。

中國本疫情自6月底以來，因中央大舉動態清零方針，但在Omicron亞變異病毒株傳染性更強的特性下，使得各省市一有病例施以嚴格管控，例如海南新增1例位於三亞市，三亞市今天即公告強化防控工作，KTV、電影院及美容院等密閉場所暫停開放。

據官媒健康時報網1日報導，全國高風險地區644個、中風險地區461個，合計風險地區仍逾1千餘個。

許多第一線工作人員在高溫下穿著全套白色防護衣，網路上出現大白陸續中暑新聞，後來改穿藍色防護服，但許多人還是得放個冰袋之類抗熱，工作壓力大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另這波疫情還看不到盡頭，但學校暑假已過了一半，網路上許多家長擔心孩子在家上網課的效率太低，家長必須在旁邊監督，低年級的功課家還還可以應付，但高年級的課業怎麼辦呢？不少家長覺得這樣的生活苦不堪言。

另香港1日公布新增4254例確診，其中4019例屬本土感染。疫情雖然嚴峻但單日確診數目連續5天下跌。澳門則走過「微封城」、「清零期」「鞏固期」後，隨疫情得到控制，今起步入為期6天的「穩定期」。 （編輯：唐佩君/曹宇帆）1110802