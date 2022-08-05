疲倦、易喘快篩卻陰性 甲狀腺機能衰退搞鬼

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（中央社記者張茗喧台北5日電）一名60多歲女性這幾個月不斷感到疲倦、體力變差、走路快一點就容易喘，懷疑感染COVID-19卻怎麼快篩都是陰性，就醫檢查發現是甲狀腺機能減退導致，以藥物治療後已恢復正常。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，甲狀腺機能減退會使得新陳代謝降低，患者容易感到疲倦、身形變腫、心跳變慢、體溫變低、反應遲鈍等，就連腸胃蠕動都可能變慢造成便秘，頭髮也可能變少、皮膚變得乾燥、血脂數值上升，貧血也是常見的症狀之一。

何一成解釋，甲狀腺素和人體造血機能息息相關，一旦甲狀腺素分泌減少就可能形成貧血，貧血時會削弱血液攜帶氧氣的能力，身體組織獲得的氧氣減少，就可能加重疲倦感以及運動時易喘的症狀。

他說，後天引起甲狀腺機能減退的原因很多，例如曾接受甲狀腺手術、曾接受放射碘治療者，另外像是60歲以上的年長者以及懷孕期間或是產後的女性、有甲狀腺相關疾病家族史者，都是甲狀腺機能減退的高危險族群。

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何一成說，由於甲狀腺機能減退原因多元，除了要找出問題所在，治療上也會以口服藥物補充甲狀腺素，調節新陳代謝功能，讓身體各項數值重回正軌。

何一成表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多民眾出現喘、體力變差、呼吸道不適等症狀時，經常以為是確診或疫苗引起，反而可能忽略甲狀腺機能減退等問題，呼籲民眾除了注意快篩，出現疑似症狀時也應就醫，由醫師進行診斷鑑別。（編輯：李錫璋）1110805