中國市場神話破滅 外企收手境內消費力緊縮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）2008年金融海嘯全球緊縮開支，唯中國一枝獨秀吸引外資大舉進駐風光10餘年，如今疫情及當局貫徹嚴格清零挫傷經濟，外企看淡中國前景加上境內消費不振，原本被吹捧的市場神話瀕臨破滅。

紐約時報（The New York Times）今天報導，澳洲豪華床墊製造商畢爾德（A.H. Beard）自2010年開始關注中國市場，疫情爆發前在中國的銷售額每年增長逾30%。

但中國政府嚴格的防疫措施重挫企業信心，如今這家歷時已123年的公司，對中國的出口不再上升，畢爾德執行長皮爾遜（Tony Pearson）說：「我當然不會認為中國會恢復到我們之前看到的增長速度。」

中國官員於本月宣布，中國經濟成長幅度降至疫情初期以來的最低，如今曾充滿活力的中國經濟看來搖搖欲墜，那些湧入中國、參與繁榮時代的企業正面臨著嚴峻現實：曾被視為可靠經濟機遇的中國經濟成長乏力。

2016年，中國是阿迪達斯公司（Adidas AG）成長最快、利潤最高的市場，門市從2015年的9000家增加到目前的1萬2000家，但好時光戛然而止。

阿迪達斯最初預計今年中國的銷售將大幅增加，卻因疫情的封控5月下調預期，並說預計在中國銷售額將「大幅下降」，而且不太可能突然反彈。

不僅如此，中國消費者變得更加節儉更使外企深感擔憂。韓國人蔘製品生產商真生人蔘公司的首席執行官安俊民（An Jun-Min，音譯）說，他也注意到中國人「錢包變薄了」。

安俊民說，一瓶售價18美元（約新台幣540元）的2盎司（約合56克）人蔘飲料，2019年出口中國和香港達60萬瓶創高峰，隔年因疫情進口中國難銷售額驟降，如今雖略有好轉，但與巔峰相比仍少了10%到20%。

疫情蔓延確實動搖許多中國消費者的信心，並認為未來的日子會更難。34歲的房薇說，自2020年離職以來，她已經減少了開支。過去，她經常購物，把大部分薪水都花在精品上。

她目前則是把月薪的1/4因應三餐、交通和其他生活費，剩下的交給母親存入銀行，並說很擔心被裁員，「很壓抑，從享受生活變成維持生存」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110801