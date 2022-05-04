中國鄭州封控 經長：富士康可閉環生產

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中國COVID-19疫情未緩，河南省鄭州市今天起實施為期一週的封控。經濟部長王美花表示，中國持續的疫情調控，確實影響供應鏈；經初步了解，鄭州最大台廠鴻海富士康，可以閉環生產。

王美花今天出席立法院經濟委員會處理或審查111年度中央政府總預算有關經濟部及所屬主管預算凍結案等52案，會前接受媒體訪問。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未見趨緩，確診人數和無症狀感染者持續偏高，河南省鄭州市今天起實施1週的封控，主城區的學校全數改為遠距教學、政府機關與公司行號員工必須居家辦公，以阻斷疫情傳播風險。

針對是否衝擊台商營運，王美花回應，中國持續的疫情調控，確實對供應鏈、原料都會有影響，初步了解，鄭州最大台廠是（鴻海）富士康，但可以閉環生產。

媒體關注衛生紙漲價議題，王美花表示，國際疫情未見平緩，國際原料確實還在高檔，再加運費、能源價格也尚未降下來，但紙廠各有因應，「昨天同仁也有到賣場看，大部分衛生紙價格目前沒有變動」，消費者仍可做不同選擇，經濟部也會鼓勵賣場實施平價專區。（編輯：楊凱翔）1110504