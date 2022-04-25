港媒：富士康昆山兩廠傳染疫 自20日起暫時停工

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根據昆山市政府21日晚間發布的今年第70號疫情防控通告，富士康的電發和富弘廠員工宿舍，分別列為封控及管控區。圖為13日昆山民眾進行採檢。（圖取自昆山發布微博weibo.com）

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（中央社台北25日電）中國昆山市雖於19日公布60家包括富士康等無疫企業的復工名單，但據香港媒體報導，因全球最大的電子代工廠、蘋果主要供應商富士康科技集團在昆山的兩工廠爆發疫情，已於20日暫時停工。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，富士康位於昆山的電發及富弘廠區的兩名不具名員工透露，這兩廠都通報了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，自20日起暫時停工，並要求所有員工待在廠區內的宿舍。

而根據昆山市政府21日晚間發布的今年第70號疫情防控通告，富士康的電發和富弘廠員工宿舍，分別列為封控及管控區。

報導指出，台灣鴻海集團旗下的富士康在昆山運營4個廠區，受疫情影響而暫時停工的電發及富弘廠位於昆山北部。這兩廠暫時停工前，當地有關部門曾宣布放寬旅遊限制，並准允工廠復產。

台商匯聚的昆山是在19日宣布首批60家「無疫企業」名單，當中包括富士康、日月光半導體、環旭子公司環鴻電子、緯創、神達、研華、台光電、正新、正崴等。

報導說，富士康方面23日並未回覆南華早報的置評請求。

報導指出，昆山位於當前疫情重災區上海以西約51公里處，22日通報的新增染疫病例，由以往的個位數驟增至23例。

報導說，富士康決定昆山兩家工廠暫時停工，顯示這家蘋果供應商的生產受挫，昆山實施封控期間，富士康曾藉由限制員工在廠區內，並採閉環體系的作業方式，設法繼續生產。（編輯：曹宇帆）1110425