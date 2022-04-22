矽品蘇州廠營運順暢 嚴格防疫檢測並預防封控

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密中國蘇州廠積極防疫，廠區營運順暢，進廠人員每天一檢，宿舍封閉管理，員工核酸費用由廠方支付、並彈性給予防疫假，員工伙食增加成本由廠方吸收，在封控預防措施也準備就緒。

矽品在蘇州工業園區設有廠區，根據微信公眾號，矽品蘇州廠20日向內部員工發出一封信件中指出，廠區順暢營運，為確保員工健康、福利、封控預防準備，廠區提出多項措施。

在員工健康保障，矽品蘇州廠對每位進入工廠人員（包括廠商、客戶、伙食、司機）實施每天一檢措施；對進廠車輛、原物料、設備實施100%消毒殺菌和核酸抽檢。

除了每天配發員工口罩外，矽品蘇州廠的員工宿舍實施封閉管理；員工每日若在廠區抽檢，費用由公司支付，減少員工對外接觸風險；從21日起，員工進廠須持有48小時內核酸檢測證明。

員工福利方面，若員工上班日遇到當地政府或小區全員核酸、無法進入廠區核酸，矽品蘇州廠提供2小時防疫假；疫情期間員工配合當地政府與廠區核酸費用，由公司支付；若小區或員工被封控，矽品蘇州廠給予上班日全天防疫假。

為確保員工伙食安全，矽品蘇州廠員工每餐增加的成本，由公司吸收，每週也為員工加餐。

封控預防措施方面，矽品蘇州廠廠區內規劃好員工休息和盥洗區域，包括1個月的伙食存糧、棉被、個人盥洗用具等也準備就緒，確保員工在廠生活不受影響。

矽品蘇州廠今年積極擴充產能，3月下旬曾公告與明基材料交易取得蘇州工業區春輝路部分廠房設備及其土地使用權，擴大營運需求。（編輯：張均懋）1110422