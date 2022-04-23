昆山停工再延長 台廠4月訂單遞延力拚不斷鏈

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（中央社記者江明晏台北23日電）昆山封控再延長，部分台廠續停工。業者坦言，廠內雖封閉式生產，但原料存貨已不高，4月訂單將往後遞延，但在其他廠區支援下，預估5、6月出貨進度應可追回來，還不至於讓生產「斷鏈」。

中國大動作防疫清零，封控管制措施嚴格。大陸昆山市政府最新疫情通告指出，再延長管制7天至4月27日，導致欣興等台資大廠計劃好的復工準備臨時喊卡。

除了欣興之外，台灣上市櫃電子廠還有加百裕、興能高、京鼎、勤誠、連展投控、同致、正文、宏致等企業陸續公告延長停工至4月27日，產業別涵蓋印刷電路板（PCB）、電池模組、網通、半導體設備、機殼、連接器等。

昆山是台商大本營，和碩子公司昆山世碩及軟板大廠嘉聯益昆山廠均列在最嚴格的封控區，意即「區域封閉、足不出戶」，恐影響生產與營運。和碩表示，因應當地疫情管控，上海廠與昆山廠暫時停工至今，何時復工仍待官方通知。

嘉聯益表示，持續配合當地政府防疫措施，並已依規定提出企業復工申請。因應的措施包括啟動兩岸產能調配機制，與客戶及供應商密切聯繫，持續關注疫情發展，採取應變措施；並配合當地政府疫情防控規定，在確保員工安全與健康下，讓影響降至最低。

IC載板大廠欣興子公司昆山鼎鑫原自20日起依當地政府規定逐步恢復生產，但為配合防疫政策，於21日公告再暫時停工至4月27日，可能採取環閉式彈性生產。

半導體設備廠京鼎子公司富曜半導體（昆山）則表示，自4月21日起暫時停工至4月27日，估計將影響4月產量減少約30%，全年產量將減少約2.4%，將透過員工加班及外包產能調配，彌補產量減少的損失。

此外，當地台廠對中央社記者透露，目前看起來停工至少會到27日，廠內有針對現有原料進行封閉式生產，但原料存貨已不高，「只能盡量做，物流也是能跑盡量跑」，可預期的是4月訂單會往後遞延，「客戶也很著急」。

由於昆山地區台廠也生產iPhone、筆記型電腦等關鍵零組件，市場擔憂「斷鏈」危機。台商表示，蘋果供應鏈的台廠都有異地生產、以及其他地點的廠區可以支應，還不至於導致供應鏈出現缺口或中斷，只是短時間內「貨比較緊」，但預估5、6月出貨進度應該可以追得回來。

投顧觀察，廠商預期5、6月可追上出貨進度，對於第2季營收影響不大，而短期生產不順和陸運費用增加，則會小幅影響第2季獲利。（編輯：張良知）1110423