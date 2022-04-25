投顧：中國長三角恐封城至5月中 影響台商上半年獲利

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（中央社記者江明晏台北25日電）中國大動作防疫清零，投顧指出，長三角地區供應鏈中斷較原預期延長，封城影響恐至5月中，預料台廠營運及中國需求下修，影響上半年獲利預估。

上海於4月20日減少封控區，不過疫情在4月22日再次升溫，仍有30%企業停工；昆山原於19日公布復工白名單，20日起蘇州單日確診數連續3日升溫，約55%至80%確診人口來自昆山，使得4月20日台商聚集的昆山開發區與高新區被列為「風險防範區」，以加強管理，管制期間為4月21日至27日，欣興、京鼎、雙鴻等企業已陸續宣布停工將延後至27日。

投顧觀察，上海3月工業產值年減7.5%，為近兩年首次單月年減，若觀察長三角4月至今用電量，可發現重點封城區域昆山與太倉的工業用電量大幅下滑50%左右，而於4月12日宣布實施分區封控的張家港用電量也下滑約16%，可見封城對於當地生產影響。

投顧指出，目前上海疫情仍為中國全境最嚴峻地區，蘇州昆山目前針對昆山開發區等四地進行加強管控，鄰近太倉與張家港仍實施分區管控，評估長三角封城政策將延長至5月15日。

針對不同產業觀察，投顧分析，雖麗豐、宏碁等企業皆備有庫存超過一個月，然由於物流中斷，影響保健食品、PC等出貨，而昆山零組件多停工近一個月，預期產能利用率將明顯下滑，不利手機、筆電生產。而昆山半導體業者較少，京鼎4月營收影響較大；而汽車相關供應鏈全年營收影響有限，主因特斯拉上海廠已復工並將陸續擴大產能

投顧說明，昆山市相關手機、筆電、零組件營收將受明顯影響，零組件廠商的原料庫存1至1.5個月，已停工近1個月，預期產能利用率將明顯下滑；PCB廠商部份化學品保存期限短，停工超過1個月，因原料短缺，會造成製程停工。

整體而言，投顧總結，MacBook組裝廠位於上海，如：廣達營收恐受影響達1成；零組件業者昆山廠產能利用率將降至5成以下；蘇州工業區內仍維持正常生產，未受封城影響；PC品牌組裝廠生產可調度，零組件物流受阻，業績影響擴大；半導體影響較小，僅京鼎停工衝擊4月營收。（編輯：潘羿菁）1110425