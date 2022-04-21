鄭州深圳疫情受控 鴻海廠區續防疫並招聘員工

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）中國深圳和鄭州等本土COVID-19疫情受控，上海疫情趨緩但仍有多名確診和新增無症狀感染者，鄭州航空港實驗區今天再進行全員核酸檢測，鴻海富士康鄭州廠區續強化防疫，深圳廠區事業群續招聘員工，因應手機生產組裝需求。

中國本土疫情趨緩，根據微信公眾號今天訊息，深圳20日無本土新增病例；昆山19日無新增確診病例，本土無症狀感染者1例來自集中隔離點；鄭州19日晚間6時至20日晚間9時，發現10例無症狀感染者；儘管上海近日疫情下降，不過20日仍新增2634例本土確診病例，新增15861例本土無症狀感染者。

為求慎重，鄭州航空港實驗區今天凌晨宣布上午6時開始全區範圍內再進行全員核酸檢測；蘇州工業園區今天起也進行區域核酸檢測。

鴻海集團旗下富士康及相關事業群也持續強化防疫措施，19日富士康iDPBG鄭州廠區先進行全員核酸檢測，廠區內10個區域設置73個檢測點，11個公寓區設置25個檢測點。

由於深圳疫情受控，富士康在龍華和觀瀾廠區招聘員工作業持續進行，包括iDPBG、MAC、ACKN等事業群持續在微信招募員工，不過因應疫情，入職者須持有48小時內核酸檢測報告、2針疫苗接種紀錄、以及健康碼綠碼證明，才可進行面試。

根據資料，富士康龍華iDPBG事業群主要生產蘋果（Apple）手機，龍華MAC事業群主要從事手機組裝和手機零配件生產，龍華廠區ACKN事業群也從事手機組裝和手機零配件生產。

產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。（編輯：趙蔚蘭）1110421