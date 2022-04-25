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鴻騰：昆山廠區防疫暫停營運 業務影響有限

2022/4/25 10:09（4/25 11:05 更新）
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中國本土疫情未緩，台商持續警戒；鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技25日證實，昆山廠區因應防疫仍暫停營運。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
中國本土疫情未緩，台商持續警戒；鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技25日證實，昆山廠區因應防疫仍暫停營運。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）中國本土COVID-19疫情未緩，鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技今天上午證實，昆山廠區因應防疫仍暫停營運，廠區主要產品位於海外出貨倉存貨水位，仍足以支應，對業務影響有限。

中國本土疫情未緩，上海地區確診人數和無症狀感染者持續偏高，台商匯聚的蘇州和昆山地區持續警戒。

南華早報今天引述2位員工消息報導，鴻海集團位於昆山地區東部的電發（Dianfa）和福洪（Fuhong）員工宿舍，20日開始因為疫情而採取暫時停工措施，員工留在廠區內宿舍。報導引述當地政府聲明指出，這兩區員工宿舍已採取封控管理。

對此，鴻海集團旗下鴻騰今天上午回覆中央社記者詢問證實，鴻騰（FIT）昆山廠區配合當地政府疫情防疫工作，仍暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

鴻騰指出，由於先前已進行生產調配至備援廠區，廠區主要產品位於海外出貨倉存貨水位仍足以支應，因此對業務影響有限。

鴻騰表示，同步啟動園區內全員核酸檢測等防疫措施，以保障鴻騰員工的生命安全與身體建康。

產業人士分析，此次主要是鴻騰旗下昆山廠區暫停營運，鴻海法人單位本身在昆山廠區仍正常營運，目前來看，鴻海集團中國大陸廠區以鄭州和深圳兩地為主，目前營運均未受疫情影響。（編輯：張均懋）1110425

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