中國疫情嚴峻之際 李文亮微博再成網友哭牆

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（中央社台北24日電）中國COVID-19疫情吹哨人、醫師李文亮因染疫致死已兩年餘，他的微博仍每天湧入大批網友留言表達懷念和不捨，在當前中國疫情嚴峻之際，他的微博再度成為民眾宣洩防疫封城苦悶的哭牆。

2020年2月1日，李文亮在微博發文，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」。文末附上一個哈哈的圖案自嘲。

這是他生前最後一篇貼文，6天後也就是2月7日染疫不治，享年34歲，不過此後他的微博並未人走茶涼，反而有絡繹不絕的網友來此瀏覽並留言，悼念這位披露中國始發疫情真相卻被當局恫嚇，指控他分明造謠並遭到逼迫打壓的吹哨人。

近來中國疫情格外嚴峻，重災區上海封城即將屆滿1個月，目前看來全面解封仍遙遙無期，加上當局防疫致力於清零卻越清越失靈，到此宣洩苦悶的網友隨著新增染疫數攀升而驟增。

尤其自中國國家主席習近平以降的官僚全都口徑一致堅持動態清零，網友Lecano于大貓說，「兩年前你曾說，『一個健康的社會，不應該只有一種聲音』，現在一種聲音都不夠，只能有一個人的聲音」。

比較敢的網友君君不u文藝2更直言，「幹嘛這麼委婉，我來說！現在的防疫政策就是錯的！全世界都放開了，就我們最牛逼！」

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也有人感嘆李文亮被譽為吹哨人卻「吹不醒裝睡的人」、「當時如果不是訓誡你，而是信任你，可能目前還是美好的世界」、「醫生，曾以為您的去世是黑暗的終結，沒想到只是黑暗的開始…」。

目前追隨他生前最後一則發文的評論回覆早已破百萬，並已超過顯示真實數字的上限，雖然網管隨時會動手封鎖李文亮的微博，不過在此之前，傾訴生活與命運的文字還是會延續下去，猶如網友一朵默默綻放的花兒所言，「李文亮微博成了『互聯網哭牆』，一個安放人們良心的地方」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110424