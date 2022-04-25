防疫措施引發疑慮 北京堅稱對病毒不會「躺平」

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（中央社記者張淑伶北京25日電）中國「動態清零」的嚴格防疫已經引發外資疑慮。不過，中國外交部發言人汪文斌稱，絕大多數中國民眾支持政府的抗疫政策，並稱面對Omicron病毒變異株，中國不會「躺平」。

澎湃新聞報導，中國外交部今天的例行記者會上，針對近日北京和上海疫情，有外媒記者就當前中國疫情防控政策和形勢等提問。

儘管當前COVID-19的變異病毒株Omicron已經和過去兩年的感染情況不同，但汪文斌首先仍以去年的抗疫成果做說明，表示2021年中國的COVID-19死亡率為0.4/10萬，僅為美國的1/606，是全球因疫情死亡人數比例最低的國家之一。

他聲稱，中方有關防疫措施以最小代價實現了最大的防控效果，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，「這是國際社會公認的客觀事實」，並指中方的防疫努力和成效得到中國人民的高度認可和擁護。

汪文斌稱，中國部分城市採取的防控措施對生產生活產生了「一些影響」，但是希望提問記者注意到，「不同之處在於，絕大多數中國的民眾對中國政府的抗疫政策和措施都是表示理解和支持的，中國人民對戰勝疫情是充滿了信心的」。

他說，過去面對Delta毒株，中國沒有「躺平」，為保護中國人民的身體健康，維護中國的經濟社會發展做出了巨大的貢獻，取得了顯著的成效。面對Omicron病毒株，中國依然不會「躺平」，而是堅定推進Omicron阻擊戰，「我們必將贏得勝利，也將為世界做出更大的貢獻」。

汪文斌雖未明確解釋，但顯然將其他國家地區「與病毒共存」的作法簡化稱為毫無因應作為的「躺平」。

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中國嚴格的防疫措施已經引發外資企業經營困難。日本駐上海總領事赤松秀一日前致信上海市政府，表示日企在上海受到封控措施影響，生產、供貨無法得到保障，面臨極大壓力，企業將不得不把生產地向其他地區及國外轉移。

中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）月初代表1800餘家歐企會員發給中國國務院副總理胡春華信件，指「動態清零」防疫政策為中國的歐企帶來了種種挑戰，動搖外商投資對中國市場的信心，籲請調整防疫措施。（編輯：陳沛冰）1110425