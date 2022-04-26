北京疫情繼續燒 新增22例本土感染累計92例

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（中央社台北26日電）北京COVID-19疫情持續上升。官方表示，北京市自昨天下午4時至今天下午4時新增22例本土確診及無症狀感染者，當中包括6名在校學生。患者分布在6個行政區，以朝陽區為主。

綜合中國媒體報導，北京市26日下午舉行防疫記者會，北京市疾控中心副主任龐星火表示，上述新增的22例本土病例中，確診占21例，無症狀感染者1例。

22名感染者中，朝陽區仍居大宗占9例、房山區7例、順義區2例、昌平區2例，豐台區、延慶區各1例。

北京市新增1個高風險地區及7個中風險地區，使目前全市增至2個高風險地區及12個中風險地區，其他為低風險地區。

龐星火表示，自4月22日以來北京市累計報告92例，涉及8個行政區，其中朝陽區占55例、房山區17例、順義區8例、昌平區4例，豐台區3例、西城區2例，延慶區2例，通州1例。

龐星火稱，截至目前新增感染者均與早期感染者存在流行病場學關聯，推斷北京目前有兩條獨立傳播鏈，為朝陽區和豐台區中西醫結合醫院涉及疫情。

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今天通報新增病例中，有6例是在校學生，但官方沒有公布學生就讀的學校。北京市委宣傳部對外新聞處長田偉在記者會上表示，涉疫學校是當前防疫重點，要嚴密快速進行流調。

北京青年報表示，海淀區人大附中實驗小學及雙榆樹中心小學接獲通報，指近日有關學校的學生、教職員及到訪人員，要按高風險人群管理，實施14天居家隔離及7天健康監測。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110426