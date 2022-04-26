動態清零衝擊 大摩下修中國經濟成長率至4.2%

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）中國應對疫情堅持實施「動態清零」已嚴重衝擊經濟，摩根士丹利（Morgan Stanley）再度下修中國經濟成長率預測至4.2%，並評估清零政策將持續到第4季才會調整。

上海封城明顯對經濟活動造成影響，加上北京也開始進行全民篩檢，COVID-19疫情發展的不確定性也讓外資憂心，多家國際金融機構陸續下修中國今年經濟成長預測。

根據香港經濟日報、香港01報導，摩根士丹利最新的報告將中國今年經濟成長預測下修至4.2%，這是過去一個月內第二度調降。摩根士丹利曾在本月初將中國經濟成長預測由5.1%降至4.6%。

據報導，摩根士丹利下修預測成長幅度的原因是「實施動態清零政策」，進行閉環封控管理造成生產活動恢復緩慢，影響經濟復甦。

報告也提及，儘管清零政策已產生巨大的經濟成本，但中國沒有打算放棄。這樣的決定直接造成投資者憂慮中國政策並非以經濟目標為導向，恐導致潛在基本面出現變化。

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報導引述報告分析，中國在控制疫情及經濟的平衡中正在尋找其出路，過程是艱難且緩慢的，但仍不排除清零政策只是過渡性，「只要第四季80歲以上疫苗接種率升至較高水平，加上黨代表大會（20大）已舉行，中國便有可能退出清零政策。」

報告也預測在4月或7月的中共中央政治局會議中，將採取更多寬鬆措施，並繼續穩定就業市場。另一方面，今年內中國央行可能會再降準並降息，接著提出更多政策工具，以緩和疫情的衝擊。（編輯：楊昇儒）1110426