上海防疫被罵翻 硬隔離行不通擬改軟分隔

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（中央社台北26日電）中國COVID-19疫情重災區上海亟欲實現清零，卻罔顧人權與民怨執行硬隔離，許多社區被圍起鐵柵欄掀起沸騰民怨，當局改口擬實施差異化防控措施包括軟分隔等，並由官員特別說明以平息不滿。

據第一財經25日報導，上海市楊浦區正執行精細的三區劃分，同時區內的同濟新村居委會試行軟分隔。

楊浦區副區長祁克萍說，軟分隔也就是藉由原有社區道路、綠化帶等自然分隔，另根據涉疫樓棟及附近居民的實地情況，切割成小的封控區嚴格管理，其他區域則為管控區，以落實分區分級分類差異化防控。

在此之前，因疫情壓不下來，23日上海實施硬隔離，封控區的社區門口紛紛豎起鐵柵欄，居民宛如被關在籠子裡引發民怨，尤其封控區的居民已不能下樓，許多上海人不明白為甚麼還要再「上一道刑」。

就在實施硬隔離的頭一晚，位於浦東的某處樓梯間電錶箱著火，所幸無人傷亡，但民眾紛紛質疑，社區門口圍著鐵柵欄，發生火災該怎麼辦，何況2010年上海也曾發生高層公寓大火，造成至少58人喪命的慘劇。

第一財經報導說，多位專家表示，執行封控區的管理尤其要重視火災等緊急狀態的風險，特別是硬隔離設施一定不能鎖死、焊死，務必留快速撤離的逃生通道。

另據德國之聲（DW）報導，若干上海居民聞訊後表示，雖然不確定是否能夠真正實現，但楊浦區的消息讓他們重新燃起希望，甚至還有人說，即使目前還是被封著，但已經高興得哭出來。

也有分析指出，重災區上海堅持清零卻越清越失靈，關鍵就在於治理無效，尤其是社區居委會、基層防疫人員攸關治理成敗的關鍵，但這套龐大的基層組織卻自外於居民自治系統，才導致上海如此狼狽。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1100426