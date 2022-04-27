上海封城近一個月 單日新增1.3萬例創3週來新低

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上海26日新增確診病例1606例和無症狀感染者1萬1956例，合計1萬3562例。圖為上海新國際博覽中心方艙醫院一景。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）上海封城近一個月，當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情略有趨緩。據通報，26日新增確診病例1606例和無症狀感染者1萬1956例，合計1萬3562例。單日新增死亡人數48例。

上海官方於3月27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海分為兩區封閉管理及全民核酸檢測，隨後於30日宣布採取「全域靜態管理」，正式進入全城封鎖。

根據上海疫情防控工作記者會發布，上海本輪COVID-19疫情絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型，特點是傳播速度快，截至24日累計感染數超過50萬。

在封城將屆滿1個月時，上海的疫情也逐步出現趨緩的跡象。

根據上海市衛健委發布，26日新增確診病例1606例和無症狀感染者1萬1956例，合計1萬3562例。同日治癒出院共2639例，解除醫學觀察的本土無症狀感染者3萬534例。

單日新增1萬3562例是3週以來新低。

根據上海證券報報導，上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真指出，目前上海的方艙醫院達120個，床位數約27萬張，還有50個中轉平台，床位約6萬張，合計約30多萬張床位。

陳爾真說：「從近日上海每天新增數字看，感染人數正在慢慢降下來，基本能滿足新冠感染者的隔離觀察需求，終於實現了床等人。」

然而疫情看似趨緩，通報死亡人數仍然不少。

據通報，26日新增48例死亡病例。平均年齡80.85歲，最大年齡99歲，均有罹患慢性疾病、癌症等。入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病。（編輯：曹宇帆）1110427