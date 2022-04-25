上海之外中國邊境小城不受關注 雲南瑞麗封城達160天居民只想逃

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中國許多邊境小城市已斷續封城多日，只因不如上海馳名而乏人聞問。圖為雲南瑞麗去年7月封城期間，志工將市民訂購的食品配送上門。（中新社）

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（中央社台北25日電）上海執行封城還有3天滿月，只因為在國際享有盛名而備受關注。但像是雲南瑞麗等中國邊境中小城市已斷續封城多日，其中瑞麗累計達160天，只因不如上海馳名而乏人聞問。

中國影音網媒「一條」報導，為防控境外輸入疫情，中國毗鄰國界的許多小城，陷入漫長封鎖動輒長達數月。

截至今年4月下旬，黑龍江綏芬河已經封城近90天；廣西東興持續封城60天；雲南瑞麗更是斷續封城累計長達160天。依全民核酸篩查人數對比推算，疫情爆發以來，分別約有20萬及10萬人離開瑞麗和東興。

由於這些城市地處邊陲，加上幅員有限、人口少，資源匱乏，封城導致的困境鮮少被人關注。

像是與緬甸三面接壤的瑞麗，邊界線長達169.8公里，原本是進出口貿易繁榮，生活節奏宜人的好地方。現年40歲的李尚回憶，當年深覺這裡充滿機遇，於是在2014年前往經營青年旅館並落腳，認同這裡是他的第2故鄉。

2021年3月31日封城後，李尚無法回家只能困在店裡，靠著之前囤積的物資和聯繫外賣送菜勉強度日。期間，官方派發的防疫生活物資中，他只收到一份涼茶。

防疫措施導致物價飆漲，使得李尚眉頭深鎖。像是原本一斤（中國制，合500克）人民幣8元（新台幣35.8元）的小辣椒漲到近40元。更讓他發愁的是生意，沒有旅客進來，長達4個月的時間，旅店裡只有他一人，唯一能做的事就是做核酸檢測。

如今，瑞麗1年多來已經斷斷續續封城160天，從疫情爆發開始，瑞麗市民已經歷9次封城，前後做了至少130次的核酸檢測。

據瑞麗官方發布資料，最近一次全民核酸檢測是在今年4月18日，約有19萬人受檢。而一年前則有38萬人受檢。也就是說，瑞麗這一年裡至少近20萬人遠走他鄉。

2021年7月底，也就是瑞麗第4和第5次封城的空檔，李尚排了長達5小時的隊申請到離瑞證明。他從市府大樓跑回住處，胡亂抓了手機、錢包、身分證和幾件隨身衣物，頭也不回駕車駛離。

李尚在這個邊境小城生活8年，離開卻只花了20分鐘。他說：「拿到這個證必須24小時之內離開，不然就作廢了。我心裡有很深的眷戀，但那時只想逃離」。

記實上海封城的6分鐘短片「四月之聲」雖被網管秒刪卻日益廣傳。但當中國經濟金融重鎮的封城困境備受矚目之際，地處邊陲的瑞麗卻像是不在中國版圖裡的化外城鎮，乏人關注。

長期關注中國事務的德國網紅雷克（Christoph Rehage）在他的YouTube頻道「老雷」表示，如果發生在上海的情況今天落在好比寧夏的某個地方，會受到關注嗎？他搖搖頭說，這些大家都知道，就這麼回事。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110425