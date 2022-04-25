上海新增近2萬例 26日起封控管控防範3區普篩

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上海25日通報的新增本土確診仍近2萬例。圖為上海新國際博覽中心方艙醫院一景。（中新社）

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（中央社台北25日電）上海今天通報的新增本土確診仍近2萬例，疫情還未見曙光。官方宣布，明天也就是26日起將對所有的封控區、管控區和防範區域內人員進行全員的核酸篩查。

上海市今早舉行疫情防疫記者會，市衛生健康委副主任趙丹丹宣布，明天上海將對全市3區人員進行核酸檢測。

安排的方式為，對於抗原檢測陽性待覆核者、混管陽性待覆核者及其同住者等人群，安排上門採樣；對於可下樓採樣的人群，將分樓棟、分樓層、分時段的組織下樓，減少人員聚集。

記者會上有媒體詢問，目前核酸檢測的準確率如何，且有居民認為沒必要頻繁做核酸檢測，自測抗原就行。

上海市臨床檢驗中心主任胡曉波表示，核酸檢測主要用於判讀個體是否感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，是一種高靈敏度的檢測方法。

他說，全市22日起開展社會面清零攻堅九大行動，其中檢測篩查行動採取了「抗原加核酸」組合篩查模式。抗原檢測具有速度快、操作方便的特點，可用於居家自測，但檢測的敏感性比核酸檢測要低。

胡曉波解釋，這是因為核酸檢測是一個指數擴增的過程，通過適當放大病毒片段的濃度，讓病毒更容易被發現。因此，若一個人還在感染的初期，相關體徵也未顯現出來，這時抗原檢測可能為陰性，就需要核酸檢測來確認。

他指出，COVID-19病毒感染的病程存在一定的潛伏期，且不同的個體差異，病毒載量也不同。當社區完成一輪核酸篩查之後，通常病毒載量較高的感染者能被篩查出來，但也有部分病毒載量較低的感染者，會呈現核酸陰性結果。

胡曉波說：「因此，需要通過連續多次的核酸篩查，儘早動態發現陽性感染者，儘快實現社會面動態清零。」

上海今日通報的本土病例達1萬9455例。新增51例本土死亡，平均年齡84.2歲，4例曾接種過COVID-19病毒疫苗，其餘均未接種疫苗。患者入院後，因原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110425