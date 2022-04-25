專家：上海清零工作艱巨 重症救治是挑戰

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（中央社台北25日電）中國國家傳染病醫學中心主任張文宏說，上海市管控區外COVID-19社會面病例數呈逐步下降趨勢；重症患者大多數為未接種疫苗長者，必須保護好他們才能說「有條件擺脫疫情對我們的影響了」。

張文宏25日在官媒人民日報專訪中作出上述表示。

張文宏兼具上海新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任等身分。他認為，這波疫情中，上海市重症患者絕大多數是未接種疫苗長者或基礎疾病患者。可以採積極地送疫苗上門，「只有把他們保護好了，我們才有勇氣說：我們有條件擺脫疫情對我們的影響了」。

張文宏表示，上海市從4月初以來單日最高2.7萬例感染到目前逐漸降至單日2萬例；病毒傳播基本再生數（R0）從9.5左右，降到現在的有效再生數（Rt）1.0左右。特別是疫情最為嚴重的浦東，率先將有效再生數降至1以下。

張文宏坦言，疫情仍存在較高反彈風險，但好消息是管控區外的社會面病例數呈逐步下降趨勢，部分行政區已實現社會面篩查全陰性。後續社會面清零工作仍非常艱巨，在病例數量增加下，脆弱人群的救治挑戰浮現，「我們的目標始終是讓老年人和脆弱人群擺脫疫情帶來的重大風險」。

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他說，上海市總病死率目前在0.0178%，染疫重症死亡占比很低，對於病死率造成最大影響的是高齡患者與基礎疾病患者的病故，「這是上海當前救治面臨的最大挑戰」。

張文宏強調，面對高傳染力變異株Omicron，必須大幅度提升先前因為擔心疫苗副作用而未接種者的疫苗接種情形。已有很多證據證實，接種疫苗的不良反應率不高；但是不接種帶來的重症和死亡風險極高。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110425