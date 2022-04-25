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中國24日新增確診遍18省市 上海新增51例死亡

2022/4/25 10:08
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（中央社記者張淑伶北京25日電）中國24日新增COVID-19本土病例2萬194例，其中，上海的本土病例為1萬9455例，並通報新增51例本土死亡病例，平均年齡84.2歲，死亡直接原因都是基礎疾病所致。

據上海市衛健委微信公眾號，24日，上海市新增本土確診病例2472例和無症狀感染者1萬6983例，其中846例確診病例為先前無症狀感染者轉歸；實際新增1萬8609例病例，其中有1萬8392是在隔離管控中發現，「社會面」的新增為217例。另新增境外移入無症狀感染者1例。

上海新增本土死亡51例。平均年齡84.2歲，80歲以上高齡老人共37位，最大年齡100歲。這51名患者入院後，因原發疾病加重，死亡的直接原因均為糖尿病、惡性腫瘤、高血壓等基礎疾病。

在全國數據方面，據國家衛健委官網，24日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2680例，其中境外輸入病例14例，本土病例2666例，共分布在18個省市。也就是說，上海以外的新增確診病例為194例。新增死亡病例51例，都在上海。

截至24日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬9178例，累計死亡病例4776例，累計報告確診病例20萬3334例，現有疑似病例2例。尚在醫學觀察的密切接觸者43萬5378人。無症狀感染者新增1萬7581例，其中境外移入53例，本土1萬7528例，分布在16個省市。

在港澳方面，香港特別行政區累計病例有32萬9147例（出院6萬9057例，死亡9249例），澳門特別行政區累計82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆）1110425

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