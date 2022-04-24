上海封控前車之鑑 北京超市出現搶購

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（中央社記者張淑伶北京24日電）在對疫情封控的預期心理下，北京多家超市今天出現搶購。有網友形容，「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控」。

北京疫情升溫，3天新增41例COVID-19本土感染者，以朝陽區占26例最多。朝陽區25日起全員核酸檢測。有朝陽區民眾告訴中央社記者，社區已經規定25、27和29日要做3輪的核酸檢測，全體居民都要參加。

也有食品供應商告訴記者，收到電商平台業者的通知說，北京商家需加大自己的安全庫存至少一個月以上，希望廠商了解倉庫情況並優先保證供應給北京的商店。

綜合媒體報導及網路訊息，今晚北京、尤其是朝陽區的多家超市裡人群大增，許多貨架被一掃而空，雞蛋、新鮮蔬菜和肉品都被搶購。甚至超市的線上購物平台也都顯示多項商品補貨中，或是因訂單激增，配送可能延遲。

北京日報報導，受疫情影響，北京潘家園、雙井、勁松、垡頭等地區生鮮電商平台24日出現不同程度的綠色蔬菜供應不足現象。對此，美團買菜、叮咚買菜等生鮮電商紛紛啟動緊急響應機制，緊急調撥貨源，加大肉禽蛋奶及新鮮果蔬等商品供應量，並增加分揀和配送人員數量，保障商品供應，並宣稱目前管控區內「貨足價平」。

在社群平台微博上，有一些網友給出囤貨建議或清單，並表示生活必需品很廣，並不只是食物，包括衛生用品、常用藥品、消毒液都在內。還有人建議最近可以先去理頭髮，避免長時間封控時無法理髮。

有網友形容，現在好像已經進入到了一種「貨已經囤好了，什麼時候封我」的狀態裡。

也有天津、廣州網友分享自身經驗說，不需要恐慌囤貨，其實疫情封控很快就過去；但有了上海封控已經近1個月的經驗，有些人認為還是多囤些好。（編輯：邱國強）1110424