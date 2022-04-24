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北京朝陽區25日起全區核酸檢測 市民熱議囤貨

2022/4/24 20:43
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（中央社記者張淑伶北京24日電）北京市官方今天宣布，COVID-19疫情最嚴重的朝陽區25日起全區進行常態化核酸檢測，做完檢測後再上班，並呼籲民眾減少社會面活動。不少北京及外地網友表示，應該要囤貨了。

根據2020年中國第7次全國人口普查結果，朝陽區人口數量為345.2萬人，高居北京市16個行政區之冠。

根據官方微信公眾號「北京發布」，朝陽區副區長楊蓓蓓下午在疫情發布會上說，這波疫情持續高發、隱匿傳播。為有效阻斷疫情傳播，朝陽區擴大核酸檢測範圍，25日起全區進行常態化核酸檢測。上班人員做完核酸檢測後再去上班。她呼籲大家盡量兩點一線，減少社會面活動。

此外，朝陽區依據最新疫調排查和核酸檢測結果，劃定了14個「封控區」。

22日以來，北京累計報告41例COVID-19感染者，涉及5個區，其中朝陽區占26例。朝陽區已經在23日暫停各類校外培訓機構所有實體課程和集體活動。

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上海大規模封控至今還沒結束。有此前車之鑑，加上Omicron變種病毒傳播力強，在社群平台微博上，不少在北京的民眾討論應該要囤貨。

有網友說，「感覺北京人都在聊囤貨了」，「同事朋友全在囤貨，還有商超（商場、超市）空了」，還有人說「終於到了可以向北京的朋友傳授囤貨經驗的時刻」。儘管有些人認為北京不會「封城」，但封控措施仍可能隨時影響到自己，因此有備無患。（編輯：邱國強）1110424

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