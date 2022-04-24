中國經濟成長率Q2達5%不容易 過度防疫是問題

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（中央社台北24日電）中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，需要實施更大力度宏觀政策使第2季經濟成長率重返5%以上，短期經濟運行仍面對疫情帶來的壓力，包括地方過度防疫、消費需求下降等。

王一鳴24日在「中國財富管理50人論壇2022年資管峰會」作上述表示。

據21世紀經濟報導，王一鳴認為，第2季經濟成長率要重返5%以上，為全年實現5.5%目標奠定基礎，這需要實施更大力度的宏觀政策沖淡疫情帶來的負面影響。目前最重要的是有效地控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，特別是在5月上旬控制住。

王一鳴表示，中國經濟發展潛力足、空間大、韌性強等長期向好的基本面沒有變，不過短期經濟運行仍有挑戰，包括：國際形勢、美國聯準會（Fed）加息、消費需求下降、生產供給受到制約、市場主體尚未恢復等面向。

王一鳴提到，中國輸入型通脹壓力已經顯現，外貿企業經營成本在上升。Fed不斷地釋放鷹派言論，5月分加息50個基點（0.5個百分點）看來可能成定局，6月分也很可能加息，最重要的是，中美10年期國債收益率已經出現倒掛，資本外流壓力相應增大。

由於疫情多點發生，消費者消費需求大降。王一鳴說，疫情對零售、餐飲旅遊、交通、運輸等行業帶來極大衝擊，房地產投資增速回落，對後期房地產投資的增長會有影響。在多地仍採強化防控措施下，物流和供應鏈受制約，影響生產供給。

他說，市場主體預期還沒有完全恢復，特別是小微企業和個體工商戶，生產經營遇到更大的困難，消化成本的壓力加大、對市場前景擔憂增加。大中型企業相對地好一些，抗風險能力較強，但從投資指標來看，企業投資意願現在還不是很強。

「當前很重要的，合理優化疫情的防控措施，我們在堅持動態清零的前提下，怎麼更好地使防控措施更加精準，能夠有效地保證物流和供應鏈的暢通」。王一鳴說，必須注意有些地方基層過度防控。

王一鳴強調，必須主動應對外部環境的複雜變化，特別是Fed加息等對中國經濟帶來的外溢影響，保持貨幣政策自主性和人民幣匯率彈性，使人民幣匯率維持在合理均衡水平上的基本穩定和國際收支平衡，為國內經濟的穩定創造有利條件。

中國國家統計局18日公布第1季國民生產毛額（GDP）成長率為4.8%。

中國國務院總理李克強於3月5日在第13屆全國人大第5次會議作政府工作報告時表示，設定今年經濟成長率預期目標為5.5%左右。

李克強在3月11日人大會議閉幕後記者會上坦言，中國經濟遇到了新的下行壓力和挑戰，以中國這個量級要有5.5%增量，相當於一個中等國家經濟總量，實現5.5%左右的增長，確實不容易。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110424