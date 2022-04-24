上海疫情短片四月之聲被禁 作者澄清沒被帶走

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

微博影片已遭刪除，此為網友Youtube備份影片。影片來源：Shawn LYU

（中央社記者張淑伶北京24日電）記錄上海在疫情封城下各種次生災害的短片「四月之聲」，22日在中國網路熱傳，網管人員刪帖也不遺餘力。影片創作者Cary凌晨透過微信公眾號報平安，澄清自己沒有被帶走。

「四月之聲」內容剪輯過去3週以來，上海因應COVID-19封城下各種亂象的對話錄音，長度約6分鐘。儘管這些錄音之前個別在網上都已廣為流傳，但影片以封城下的上海空拍畫面為背景、加上配樂，讓許多觀眾有更強烈的感受。

署名Cary的影片創作者24日凌晨在其微信公眾號「永遠的草莓園」說，網上傳聞他被帶走，他不知道謠言是怎麼來的，目前他和家人正常居家，「沒有任何官方人員聯絡過我，以後如果有的話我也會積極配合溝通」。

他說，這則短片22日下午被網路平台隱藏後，他感覺傳播範圍和速度已經超出了正常範圍，「可能觀眾賦予它的意義已經超出它本身的意義」，於是下午3時左右他自己刪除了公眾號的影片。

他說自己是土生土長的上海人，做這個影片的本意是客觀記錄前段時間上海發生的一些事，也知道在此特殊時期，有很多問題需要大家一起努力和克服，他重申「希望上海早日康復」。

短片「四月之聲」引起廣大迴響，中國網友的接力轉發和網管的刪帖形成一場競賽，網上不斷出現改作，譬如將影片顛倒、字幕鏡像等，企圖以此逃過網管。不過，23日已經無法在微信和微博找到此片。

影片收錄了疾控中心醫師和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死、居民集體怒喊「發物資」、方艙醫院條件差以及老先生請求送醫而居委會卻無能為力等錄音。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「四月之聲」熱傳反映出上海人的心聲，但也引發不同人士的表態。歌手黃安昨天在微博上說，這影片他看了兩分鐘就心生警覺：「靠，這套路太熟悉了，顏色革命呀！」並指「表面上好像很客觀，骨子裡就是假正義、真分化」，結果留言區湧入大量上海人表達不滿。

有網友對黃安留言表示：「這次你真的錯了…我是上海人，昨晚上海人全體憤怒的原因就是，這裡面的都是真實的，沒有任何謠言」。（編輯：李雅雯）1110424