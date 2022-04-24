中國疫情嚴峻 累計確診數破20萬大關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國防疫力拚清零，但官方今天通報累計確診數已破20萬大關，顯示清零失靈且疫情加劇。官方數據顯示，23日新增COVID-19病例2萬1865例（含確診與無症狀感染者）；其中本土占2萬1796例。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1580例，其中本土達1566例，以上海1401例最多，其次是吉林省60例，首都北京也通報新增22例本土確診；境外移入14例。

新增無症狀感染者達2萬285例，其中本土為2萬230例，同樣以上海最多達1萬9657例，其次吉林省154例；境外移入55例。

據衛健委通報的數據，上海19日至21日曾連續3天新增病例沒有破2萬，各方原以為上海疫情來到可望趨緩的拐點，但22日與23日又是連兩天破2萬，並於23日新增本土病例2萬1058例。

此外，上海另通報23日新增39個本土死亡病例，這是自3月底當地實施封城以來，至今通報最多的染疫致死數，累計87死。

根據上海市衛健委指出，39人當中年齡最大98歲，平均年齡78.7歲，他們都罹患嚴重慢性疾病，包括惡性腫瘤、帕金森氏症、阿茲海默症、冠心病、高血壓、中風後遺症等，病患入院後病情急遽惡化搶救無效而死，死亡的直接原因皆為基礎疾病所致。

首都北京罕見新增確診達兩位數，23日新增22例本土確診，這當中有5例是在校學生，也有夫妻、家人、外送員等。

因北京疫情浮現惡化跡象，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨天表示，初步從流行病學調查結果來看，疫情已隱匿傳播了一週，感染者人群多樣，活動範圍廣，目前已涉及學校、旅行團和多個家庭，隨著加大篩檢力度，預料未來還會有續發病例。

上海疫情反覆難遏止，北京恐也不樂觀。另據衛健委通報，截至23日24時，中國累計死亡4725例，並且累計報告確診數突破20萬，達20萬654例；尚在醫學觀察的無症狀感染者24萬9212例（境外移入656例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診32萬8074例（出院6萬8888例，死亡9236例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110424