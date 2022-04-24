更多編輯台推薦新聞：
巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班
國際

巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望
政治

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/52

上海新增確診再破2萬 官方坦言：疫情處高位波動

2022/4/24 11:30（4/24 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
上海新增本土確診再破2萬例，當地政府坦言，疫情仍處在高位波動狀態。圖為5日楊浦區街頭防疫人員搬運物資。（中新社）
上海新增本土確診再破2萬例，當地政府坦言，疫情仍處在高位波動狀態。圖為5日楊浦區街頭防疫人員搬運物資。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）上海新增本土確診再破2萬例，當地政府坦言，疫情仍處在高位波動狀態，部分建設工地與企業等聚集讓疫情有所抬頭，將持續堅持動態清零，展開分區分級的「抗原加核酸」篩查。

澎湃新聞報導，今天上午上海召開防疫記者會。會中有媒體詢問，當地疫情數有所回升，疫情形勢是否可控？

上海市衛生健康委副主任趙丹丹說，從近期的疫情資料情況來看，新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是在部分建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭。

趙丹丹指出，從近期疫情資料的分析來看，新報告的陽性感染者，在閉環隔離管控外發現的比例逐漸降低，總體是在封控區、管控區、集中隔離點內發現。

他強調：「我們要堅持動態清零總方針不動搖。」上海將根據分區分級檢測推進模式，繼續開展分區分級的「抗原加核酸」組合篩查。

據上海衛健委通報，23日零時至24時，新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1401例和無症狀感染者1萬9657例，總數為2萬1058例。當中2萬237例在隔離管控中發現，其餘821例在相關風險人群排查中發現。

上海另新增39例本土死亡，此波疫情累計達87死。官方指出，新增的39例本土死亡患者均合併有嚴重的多臟器慢性疾病，病例均未接種過COVID-19疫苗。

患者入院後，疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110424


▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數
延伸閱讀
搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道上海副市長視察民宅 食物多到冰箱不夠放引質疑彭双浪：疫情致斷鏈危機 中國解封仍要一季才恢復正常瑞銀調降中國全年經濟成長率至4.2% 低於官方目標上海疫情防控關鍵階段 市衛健委主任傳住院浦東聯勤村陽性病例攀升 全體深夜遷移大消毒鄰近上海壓力大 蘇州官方坦言面臨最困難的時刻
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀