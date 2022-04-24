上海新增確診再破2萬 官方坦言：疫情處高位波動

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上海新增本土確診再破2萬例，當地政府坦言，疫情仍處在高位波動狀態。圖為5日楊浦區街頭防疫人員搬運物資。（中新社）

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（中央社台北24日電）上海新增本土確診再破2萬例，當地政府坦言，疫情仍處在高位波動狀態，部分建設工地與企業等聚集讓疫情有所抬頭，將持續堅持動態清零，展開分區分級的「抗原加核酸」篩查。

澎湃新聞報導，今天上午上海召開防疫記者會。會中有媒體詢問，當地疫情數有所回升，疫情形勢是否可控？

上海市衛生健康委副主任趙丹丹說，從近期的疫情資料情況來看，新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是在部分建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭。

趙丹丹指出，從近期疫情資料的分析來看，新報告的陽性感染者，在閉環隔離管控外發現的比例逐漸降低，總體是在封控區、管控區、集中隔離點內發現。

他強調：「我們要堅持動態清零總方針不動搖。」上海將根據分區分級檢測推進模式，繼續開展分區分級的「抗原加核酸」組合篩查。

據上海衛健委通報，23日零時至24時，新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1401例和無症狀感染者1萬9657例，總數為2萬1058例。當中2萬237例在隔離管控中發現，其餘821例在相關風險人群排查中發現。

上海另新增39例本土死亡，此波疫情累計達87死。官方指出，新增的39例本土死亡患者均合併有嚴重的多臟器慢性疾病，病例均未接種過COVID-19疫苗。

患者入院後，疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110424