內蒙古包頭市2例確診 全市封閉藥店停賣退熱止咳等藥品

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（中央社台北26日電）中國「動態清零」總方針下，出現COVID-19病例的地方動輒封閉管理，市民不可自由活動。約有270萬常住人口的內蒙古包頭市，只有2例確診，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理。

新華網報導，包頭市新冠肺炎疫情防控工作指揮部25日發出通告，指自4月24日以來包頭市昆區、九原區有2名確診病例，為減少人員流動，切斷疫情傳播鏈，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，市民非必要不出行，原則上必須居家。

每戶每天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作外，一般不外出。市民非必要不離市，確需離市要持48小時核酸檢測陰性證明。

此外，公職人員均居家辦公、線上辦公。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、通訊、糧油肉菜供應等公共服務企業外，其他企業原則上暫停生產經營，如繼續進行生產經營，需向屬地疫情防控指揮部報備。

學校、幼兒園及培訓機構暫停線下教學活動，開展線上教學。

通告又指出，各類藥店、診所暫停銷售退熱、止咳、抗病毒、抗生素「四類」藥品，並要引導對「四類」藥品有需要的市民到發熱門診就診。

除保障市民基本生活需要的超市（含農貿市場）、便利店、醫療機構可正常營業外，餐飲業和KTV、電影院、健身房、酒吧等文化休閒娛樂場所全部暫停營業。全市暫停舉辦宴會等聚集性活動。

市6區將自25日20時起，進行全員核酸檢測。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110426