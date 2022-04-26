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上海單日新增52死 本輪疫情以來新高
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上海單日新增52死 本輪疫情以來新高

2022/4/26 10:24（4/26 10:42 更新）
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上海本土疫情嚴峻，25日新增52例死亡病例，是疫情爆發以來單日新高。圖為天津市急救中心人員與救護車隊26日凌晨抵達上海支援。（中新社）
上海本土疫情嚴峻，25日新增52例死亡病例，是疫情爆發以來單日新高。圖為天津市急救中心人員與救護車隊26日凌晨抵達上海支援。（中新社）
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（中央社記者吳柏緯上海26日電）上海本土COVID-19疫情嚴峻，死亡人數持續增加。據通報，25日新增52例死亡病例，是疫情爆發以來單日新高。另確診病例1661例、無症狀感染者1萬5319例，合計新增1萬6980例。

上海市衛健委上午通報，上海25日新增本土死亡52例，平均年齡83.1歲，年紀最小為33歲，最大為100歲。52人均有罹患慢性疾病、癌症等。入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病。

單日52人病故創下上海本輪疫情爆發以來新高。

另據通報，25日新增確診病例1661例、無症狀感染者1萬5319例，合計新增1萬6980例。為早日落實動態清零，上海今天再進行一輪大規模核酸檢測。

根據微信公眾號「上海發布」，中國工程院院士張伯禮稱「動態清零」和「絕對清零」是完全不同的兩個概念。

他說，「動態清零」是採取積極的措施，「發現一起、撲滅一起」，不是說絕對不讓疫情發生，核心內涵是快速發現疫情，快速採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播，並說：「按照中國的人口密度、人口結構，一旦放鬆疫情管控，會面臨病毒廣泛傳播、重症和死亡數量巨大的後果。」

張伯禮以本輪上海疫情為例，因為有很多隊伍前來支援，才避免了醫療資源被擠兌，如果完全放開，重症患者大量出現，該需要多少醫療資源才能應對？如果真到那個時候，經濟發展、社會交流該如何進行也難以想像，每個人都在擔心自己是否會被感染，生活又如何才能安心？

他強調，在武漢之後中國出現的幾十起本土聚集性疫情的處置證明，「我們有能力實現動態清零，以較小代價取得了較好效果，保障了人民群眾健康和社會經濟穩步增長」。（編輯：曹宇帆）1110426


▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數
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