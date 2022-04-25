疫情致內需不振 中國國務院推出20條措施促消費

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（中央社台北25日電）基於疫情及動態清零嚴重衝擊內需消費，中國國務院今天頒布文件推出20條措施，其中包括保就業、加強協助企業紓困、融資支持因疫受創產業、提供防疫補貼等，以釋放消費潛力促進消費恢復。

綜合中國媒體報導，這項名為「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」的文件涉及5方面共20條措施。內容首先坦承，中國當前受疫情等因素影響，消費特別是接觸型消費恢復較慢，中小微企業、個體工商戶和服務業領域面臨較多困難。

在因應疫情影響、促進消費有序恢復發展方面，意見提出，要圍繞保市場主體、加大助企紓困力度，並做好基本消費品保供穩價、創新消費業態和模式等。並要深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策，推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利。

同時要引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持。而保就業、提供防疫補貼、用電優惠、房租減免等各層面支持措施，也在意見中被提及。

在穩定消費基本盤方面，意見表示，要積極推進實物消費提質升級、促進健康養老托育等服務消費、拓展文化和旅遊消費、大力發展綠色消費，以及充分發掘縣鄉消費潛力。

增強消費發展綜合能力方面，意見指出，要推動消費平台健康持續發展、加快健全消費品流通體系、增加就業收入提高消費能力，以及合理增加公共消費。

在營造優良消費環境方面，意見說，要破除限制消費障礙壁壘、健全消費標準體系、加強消費領域執法監管及消費者權益保護。

意見針對夯實高質量發展基礎方面提到，要加強財稅支持、優化金融服務、強化用地用房保障和壓實各方責任，完善配套方案，推動意見各項任務落地見效。（編輯：邱國強）1110425