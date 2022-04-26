上海本輪疫情累計逾50萬例 官方防疫情外溢

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（中央社台北26日電）上海官方今天表示，上海此輪COVID-19疫情絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型，特點是傳播速度快，截至24日累計感染數超過50萬；現今上海嚴格執行「非必要不離滬」，防止疫情外溢。

澎湃新聞報導，上海今天上午舉行疫情防控工作記者會。上海市疾控中心副主任孫曉冬指出，導致本輪本土疫情的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型。

他指出，這一波疫情有傳播速度快、傳播力強，與隱匿性強的特點。這次疫情的是按照幾何級數的增長幅度在增加，且用時很短，截至4月24日，累計已超過50萬病例。

孫曉冬表示，國內外的研究表明，Omicron變異株的傳播力要大於流感和此前的COVID-19病毒的其他變異株，在沒有防護措施的情況下，一人平均可以傳播9.5人。

他說，上海一些地方人口密度高、人員容易密集的勞動作業場所發生的聚集性疫情中，就展現了此特點。

孫曉冬並指，這次疫情無症狀感染者比例高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比例達到約90%。即便是有症狀的病例，症狀也相對輕，患者誤認為是感冒或夏季型流感，未及時就醫，容易造成隱匿性傳播。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹則強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。

現今規定，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

趙丹丹表示，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固。要強化轉運隔離、加強現場流調排查，要做好強對流天氣安全應對工作，加強方艙醫院建築物防漏雨檢修。

上海官方原定今天對全市展開核酸檢測，但趙丹丹在會上說，由於受天氣影響，今天對封控區、管控區開展核酸檢測，防範區開展抗原檢測。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110426