更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報3/72

上海本輪疫情累計逾50萬例 官方防疫情外溢

2022/4/26 12:18（4/26 12:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）上海官方今天表示，上海此輪COVID-19疫情絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型，特點是傳播速度快，截至24日累計感染數超過50萬；現今上海嚴格執行「非必要不離滬」，防止疫情外溢。

澎湃新聞報導，上海今天上午舉行疫情防控工作記者會。上海市疾控中心副主任孫曉冬指出，導致本輪本土疫情的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型。

他指出，這一波疫情有傳播速度快、傳播力強，與隱匿性強的特點。這次疫情的是按照幾何級數的增長幅度在增加，且用時很短，截至4月24日，累計已超過50萬病例。

孫曉冬表示，國內外的研究表明，Omicron變異株的傳播力要大於流感和此前的COVID-19病毒的其他變異株，在沒有防護措施的情況下，一人平均可以傳播9.5人。

他說，上海一些地方人口密度高、人員容易密集的勞動作業場所發生的聚集性疫情中，就展現了此特點。

孫曉冬並指，這次疫情無症狀感染者比例高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比例達到約90%。即便是有症狀的病例，症狀也相對輕，患者誤認為是感冒或夏季型流感，未及時就醫，容易造成隱匿性傳播。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹則強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。

現今規定，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

趙丹丹表示，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固。要強化轉運隔離、加強現場流調排查，要做好強對流天氣安全應對工作，加強方艙醫院建築物防漏雨檢修。

上海官方原定今天對全市展開核酸檢測，但趙丹丹在會上說，由於受天氣影響，今天對封控區、管控區開展核酸檢測，防範區開展抗原檢測。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110426

延伸閱讀
上海單日新增52死 本輪疫情以來新高上海新增近2萬例 26日起封控管控防範3區普篩上海新增確診再破2萬 官方坦言：疫情處高位波動上海疫情防控關鍵階段 市衛健委主任傳住院
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀