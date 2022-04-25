防疫從嚴 北京11個區26日起全員核酸檢測

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（中央社記者張淑伶北京25日電）北京市今天晚間宣布，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從26日起至30日，對其餘15個行政區中的10個區及經濟開發區，展開3輪全員核酸檢測。

根據北京青年報app（應用程式），北京市政府新聞辦主任兼發言人徐和建今晚在防疫記者會上表示，為「打好防控主動仗」，堅決遏制疫情傳播風險，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，26至30日對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興等10個行政區及經濟開發區共11個區域人員，開展3輪核酸檢測。

屆時，北京市將只剩下延慶、門頭溝、平谷、懷柔、密雲等5個遠郊行政區，未進行全員核酸檢測。

徐和建說，通過一系列「適度從嚴從緊」的疫情防控措施，「有信心、有能力」做好首都防控工作。

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會上並通報，朝陽區已從25日起對生活、工作在該區的人員進行核酸檢測。截至25日晚間8時，全區核酸檢測共計369萬1200人，目前52萬6457人結果已出，均為陰性。

北京市這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自22日發生以來，至25日累計感染病例已達70例。其中朝陽區占46例，房山區10例、順義區6例，昌平、豐台、西城區各2例，通州、延慶區各1例。（編輯：邱國強）1110425