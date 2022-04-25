中國封城、美國升息疑慮重創 滬深挫逾5%領跌亞股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港25日綜合外電報導）亞洲股市今天全面挫跌，主要受到中國當局抗疫封城恐對中國經濟和全球供應鏈造成威脅的疑慮影響。上海和深圳股市雙雙重挫逾5%，領跌區域股市。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，聯準會官員下月將升息2碼，年底前還將繼續升息，引發上週世界各地股市重挫。亞股今天延續這股跌勢。

中國難以控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，迫使境內最大的城市上海封城，進而對需求造成打擊。

儘管幾周來實施嚴格的防疫封鎖措施，上海官員今天通報51起死亡病例，創下單日最高病歿紀錄。北京則警告，隨著感染病例攀升，情況「嚴峻」。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）告訴彭博電視，封城將「釀成物流問題，不但對中國造成影響，也對世界其他地區帶來衝擊」。

中國官員決定繼續推動「清零政策」，加上缺乏政府推出的刺激措施，「種種因素都指向中國股市將走跌，以及我們將看到未來人民幣走軟」。

華爾街三大指數22日跌幅都超過2%，拖累今天亞股全面倒地不起。

港股恆生指數收盤大跌3.7%，來到19869.34點。上海綜合股價指數重摔5.1%，收在2928.51點，深圳綜合股價指數慘跌6.48%，收在1790.03點，雙雙領跌亞股。日股日經指數則收跌1.9%，來到26590.78點。

至於亞洲其他股市，首爾、新加坡、台北、曼谷和雅加達股市皆收跌。雪梨和威靈頓股市今天適逢假日休市一天。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110425