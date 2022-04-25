上海慘痛教訓 北京民眾建團購群組囤糧囤藥

（中央社記者邱國強台北25日電）北京防疫趨嚴被視為封城前兆。除上海人傳授的必囤物資外，有北京民眾已主動建立或加入互助團購群組自保。還有人建議藥品也要列為必囤，並推派家人成為「大白」志工以圖方便。

北京市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升高，部分社區、街道已提前實施封控措施，今天更進一步將朝陽區雙井、勁松、潘家園、九龍山一帶的大片區域提升管控，要求居民「足不出區」並關閉絕大部分商業活動，使得北京處在「封城」的陰影中。

在恐慌情緒蔓延下，一張由上海人撰寫、題為「致北京小伙伴一些血的經驗」的截圖，23日起在中國網路上廣為流傳，內容列出了11大項建議囤積的食品及相關用具，頓時成為北京民眾的囤貨指南。當晚，北京民眾紛紛前往商場搶購，24日更達到高峰，以至貨架被一掃而空。

基於上海在物資缺乏下，微信互助團購群組發揮了不小功能，部分北京民眾眼見可能封城，這幾天自動聯繫街坊鄰居及住得近的好友建立群組，或是打聽相關群組申請加入，且有越來越熱絡之勢。

住在海淀區、任職科研單位的小劉，就和幾名在相同及鄰近小區租屋的同事、友人，在21日就建立了互助團購群組。至今短短4天，成員已經快速增加到近60人，並完成了3筆食品團購任務，群內還有2筆團購正在揪團中。

來自河北的小劉向中央社記者表示，上海封城發生的悲劇，讓他和群友們體會到互助的重要。除了靠自己的本事，相信「別人比自己本事大」也是重要的生存法則，而且團結力量大，許多事單靠自己一人是辦不到的。光是掌握訊息的速度，自己只能是「音速」，但群組往往是「光速」。

群組發起人之一的小劉說，群組的近60名成員中，來自不同行業，青壯年人居多，但也有大學生、有60多歲精通烹調的退休阿姨、有小區物業（管理單位）、也有群友的親戚是方便載貨的出租車師傅（計程車司機），感覺擁有「各路英雄好漢」，心裡踏實不少。

小劉說，據他所知，除了他們的群組，東城、西城、昌平、朝陽、順義、豐台等區這幾天也有人號召建立這類互助團購群組，而他們會自動建立群組，都是記取了上海的慘痛教訓。

而在北京民眾對封城準備的交流中，除了上述11項必囤清單成為「囤貨指南」外，不少人補充了其他應該囤積的物資。據中央社記者觀察，提到最多的是「藥品」，理由是不少人透過網路，看到一位上海媽媽半夜哭著哀求鄰居施捨退燒藥，救救自己發高燒的孩子，場面令人鼻酸，也警醒了許多北京人。

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在上海封城期間，部分「大白」（中國民眾對身著白色防護衣人員的俗稱）的表現引起兩極評價，但卻給了外界「封城了，大白還能在路上轉悠」及「大白總不會餓著肚子吧」的印象。

因此，部分北京人建議，既然當不了警察、醫護人員，又不屑去當形象極差的城管或協警，每個家庭最好能推舉1個人擔任防疫志願者（志工），這樣就能成為「大白」。一旦封城，至少在獲得防疫訊息、保供物資及通行上「有門路」，確保自己或一家平安。（編輯：呂佳蓉）1110425