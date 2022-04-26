擴大核酸檢測防疫情蔓延 北京暫停所有體育賽事

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）因應本土COVID-19疫情，北京除今天起至30日展開大規模核酸檢測，今天進一步宣布暫停所有體育賽事、體育類培訓課程，待檢測結束後恢復。據統計，這輪篩檢涵蓋北京9成人口。

北京市25日晚間宣布，除已進行核酸檢測的朝陽區外，26至30日對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興等10個行政區及經濟開發區共11個區域人員，開展3輪核酸檢測。

為配合疫情防控，北京市體育局今天發布公告，宣布這次擴大核酸檢測期間，全市體育賽事、校外體育培訓機構的實體培訓課程及培訓活動，等到檢測結束後再恢復。

公告指出，此舉是為「遏制疫情擴散蔓延，確保市民群眾安全，確保首都安全」。

雖然暫停體育賽事，但北京市這項宣布並未限制部分運動與健身活動。

據公告，北京各體育健身場所要依法嚴格落實測溫、驗碼、通風消殺、戴口罩等疫情防控常態化措施，科學做好風險防控。除了做好分時段預約限流，最大限度降低聚集風險外，從業人員需加強防控管理，針對重點員工應每週至少進行一次全員核酸檢測。

同時，公告也要求場館經營者須落實設施與器材定期消毒殺菌。

除了體育賽事外，根據25日晚間的北京市疫情防控工作新聞發布會，藝文演出、展銷促銷等大型聚集性活動、零散裝修與零散建設工程施工，在大規模核酸篩檢期間都要暫停。（編輯：邱國強）1110426