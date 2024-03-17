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中國醫療反腐抓院士 骨科專家田偉涉貪

2024/3/17 19:51
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（中央社記者張淑伶上海17日電）中國醫療反腐打到院士。據陸媒報導，中國工程院院士、北京積水潭醫院前院長田偉因涉嫌貪腐近日被帶走調查，他是中國骨科領域著名專家，還有英、法等國院士頭銜。

經濟觀察網今天報導，經多個權威消息源確認，田偉因涉嫌貪腐，12日前後被帶走調查。

接近案件調查的人士說，在春節之前，紀委監察部門曾對是否要帶走調查田偉進行過評估，「最終還是決定抓了他」。該人士稱，田偉被調查一事，是中國醫療反腐領域「標誌性的案件」。

報導說，積水潭醫院以骨科見長，其骨科專業常年排名全國第一。多名醫療行業人士說，田偉在骨科領域影響力巨大，是這一細分學科中最著名的專家之一。

綜合中國醫學科學院北京協和醫學院網站資訊及報導，田偉今年65歲，擁有日本國立弘前大學骨外科專業的博士學位，是中國骨科手術導航和機器人臨床領域的奠基者和開拓者，被國際同行評為中國電腦輔助骨科手術領域的「先驅者和主力軍」。

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他長年在積水潭醫院任職，2017年被授予英國愛丁堡皇家外科學院名譽院士，2018年當選為法國國家醫學科學院外籍院士，2019年當選為中國工程院院士。

此外，田偉2015年以第一完成人獲國家科技進步二等獎；2016年獲何梁何利基金科學與技術進步獎；2017年獲全國創新爭先獎章。2020年，他卸任積水潭醫院院長職務，並被聘為中國醫學科學院學部委員。（編輯：楊昇儒）1130317

#中國
#田偉
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