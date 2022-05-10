鄭州防控疫情 鴻海富士康廠區營運正常生產有序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）中國河南省鄭州市防控COVID-19疫情，當地媒體報導，鴻海旗下富士康鄭州廠區生產營運良好，安全生產有序，「防疫生產兩不誤」是廠區最重要的指導原則。

鴻海今天上午接受中央社記者詢問重申，鄭州廠區營運一切正常。

鄭州持續防控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，根據微信公眾號今天上午訊息，8日下午5時30分至9日下午4時，鄭州市有4例確診病例和22例無症狀感染者，鄭州市持續進行檢測、消毒殺菌、疫調等作業，當地政府9日晚間也召開疫情防控工作分析研判會，強化防疫措施。

鴻海集團在鄭州設有龐大廠區，當地狀況備受關注，根據鄭州當地媒體9日報導，鴻海旗下富士康鄭州廠區生產營運良好，安全生產有序，落實常態化營運管理。

富士康鄭州綜合保稅區疫情防控指揮部接受當地媒體採訪表示，對員工持續實施嚴格配戴口罩、掃碼測溫、錯開時間分隔就餐等措施，生產車間每天維持通風、消毒殺菌等作業。

富士康鄭州園區資深副總經理方光宇接受當地媒體採訪指出，「防疫生產兩不誤」是富士康鄭州園區最重要的指導原則，防疫上若發現不安全因素，就果斷實施隔離措施，生產上讓員工吃住良好安心。

當地媒體也報導，富士康鄭州科技園工業區也提供員工免費理髮服務，設立數十個免費理髮點。

產業人士表示，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果（Apple）iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款iPhone 13也在航空港廠區生產。

美系外資法人4月中旬報告指出，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，鴻海集團大約60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區。（編輯：楊蘭軒）1110510