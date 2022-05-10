鄭州尚未社會面清零 市委書記指不能放鬆

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（中央社記者張淑伶北京10日電）河南省鄭州市持續封控，今天是預計疫情達成「社會面清零」的日子，不過，當地9日仍有新增病例38例。鄭州市委書記安偉昨晚表示，形勢總體向好但仍有風險，不能絲毫放鬆。

據河南新聞網站「映象網」，9日，河南省新增本土確診病例25例和無症狀感染者98例，其中，鄭州的確診者有7例，無症狀感染者31例。

今天，鄭州8個城區又再度展開核酸檢測。

鄭州4日時宣布高鐵站出現疫情傳播鏈，要求主城區民眾足不出戶，目標是在10日左右實現「社會面清零」。

據鄭州日報，中共鄭州市委書記安偉9日晚上主持召開鄭州市疫情防控工作分析研判會及視訊調度會議。

他表示，當前鄭州市疫情形勢總體向好，但仍存在新情況、新問題、新風險，依然不能絲毫放鬆。全市上下要鞏固來之不易的階段性成果，「以決戰決勝的姿態，奮力奪取本輪疫情防控全面勝利」。

鄭州市連日來都有新增病例，根據河南省政府網站刊發的報導，從6日12時至7日下午5時，鄭州市發現40例新增病例，但是專家表示，「95%的病例都是在居家隔離或集中隔離醫學觀察中出現的」，他認為「社會面清零指日可待」。（編輯：周慧盈）1110510