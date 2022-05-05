中國清零嚴重衝擊民生 習近平祭「言行鬥爭」堅持政策

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（中央社台北5日電）中共總書記習近平今天主持召開中央政治局常委會，宣稱堅持動態清零，疫情防控取得重大戰略成果。會議強調要毫不動搖堅持動態清零，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行鬥爭。

新華社報導，中共中央政治局常務委員會5日召開會議，分析當前COVID-19疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實疫情防控重點工作。習近平主持會議並發表重要講話。

會議指出，疫情發生以來，中國堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，疫情防控取得重大戰略成果。今年3月以來，經過全國上下戮力同心、並肩作戰，「我們經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，取得了階段性成效」。

會議並稱，實踐證明，中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，防控政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的。「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。

會議強調，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。

會議並強調，要深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議指出，「堅持就是勝利」。當前，疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，各級黨委和政府要堅定信心，深刻認識抗疫鬥爭的複雜性和艱巨性，堅決落實黨中央決策部署，充分發揚鬥爭精神，堅決築牢疫情防控屏障，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

會議強調，要加快局部聚集性疫情處置，應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，協調聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節，確保感染者和風險人群及時排查出、管控住。

會議要求加強防控能力建設，把防控的人力物資備足備齊，做好疫情應對準備。要及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求。

會議還要求，各級黨委、政府和社會各方面要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，「克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態」。

習近平一手推動「動態清零」，他上次公開表態是在3月17日的中共政治局常委會議，當時強調要「堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭」。

儘管動態清零已嚴重衝擊中國經濟民生，今天會議顯示，習近平仍要求毫不動搖堅持下去。（編輯：楊昇儒）1110505