上海社會面清零破功 當地民眾戲稱「賈慶林」

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中國媒體4月30日才高調宣稱，3月這波疫情爆發以來，上海首次實現社會面清零，但5月1日與2日連續兩天隔離區外又發現新增本土病例。圖為4月底上海民眾接受核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北3日電）中國媒體4月30日才高調宣稱，自3月爆發這波嚴峻疫情以來，上海首次實現社會面清零，當地衛健委通報，1日與2日連續兩天隔離區外又發現新增本土病例，當地民眾稱這是賈慶林（假清零）。

根據上海衛健委2日及3日通報的數據，1日和2日的零時至24時，分別新增本土確診病例727與274例，以及新增本土無症狀感染者6606例與5395。

其中529例與155例確診為既往無症狀感染者轉歸，198例與117例確診病例及6548例與5325例無症狀感染者在隔離管控中發現。

也就是說，1日和2日在隔離管控區外發現的新增本土病例分別是58例及73例。

另據香港南華早報（SCMP）報導，因上海連兩天隔離區外又新增雙位數本土病例，被認定低風險區的疫情浮現令人擔憂態勢，使得擴大解封的可能性蒙上陰影。這座中國商業重鎮自4月1日起實施嚴格的防疫封城至今。

上海社會面清零破功，美國之音（VOA）報導，當地民眾在社群網站廣傳並戲謔「賈慶林」與「假清零」的諧音梗，譏諷當局玩弄清零的文字遊戲。賈慶林是中共政治局前常委兼全國政協前主席的大名。

市委書記李強昨天視察臨時隔離點施工現場說，要堅決貫徹中共總書記習近平指示精神，堅持「動態清零」總方針不動搖，為「盡早實現社會面清零」奠定基礎。

上海市官方4月30日發布的疫情通報中指出，4月29日上海新增的本土確診病例均在隔離管控區域中被發現，在社區未發現新增病例。這一度被中國媒體普遍解讀為上海已「實現社會面清零」。

但在5月1日，上海市官方公布了新定義的「社會面基本清零」及「社會面清零」標準。而全市符合「社會面基本清零」者有奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀等6區，整個上海並未達到新定義的「社會面清零」。

有關當局堅持的「動態清零」防疫方針，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，這是指針對疫情採取發現一起、消滅一起的行動，不讓病毒在疫情所在地蔓延，並防止病毒從疫區擴散至其他區域。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110503