上海防控管理失靈 活人被裝屍袋差點火化

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上海傳出有活著的福利院老人被裝進屍袋差點被火化，許多奇葩事件顯示管理失靈。圖為上海醫護4月27日準備進入住宅區。（中新社）

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（中央社台北2日電）上海封城已逾一個月，疫情管控仍出現許多奇葩事件，近期有活著的福利院老人被裝進屍袋差點被火化、物資未及時發送放到腐爛，官方以無人機配藥遭民眾嘲諷等，在在顯示管理失靈。

位於上海市普陀區的新長征福利院（養老院）把還有氣息的老人裝進屍袋，要送往殯儀館火化，直到殯儀館人員發現「屍體」竟然在動，從車裡拖出來，嘴裡說著「還在動是活的」，才把長者送回。

這起事件引起許多網民痛批新長征福利院離譜又殘忍，更有人質問：「這個事件是被發現了，那之前沒有被發現的呢？」

根據東方網縱相新聞報導，事發的新長征福利院及普陀區民政局承認，確有此事。目前老人已轉運至醫院救治，生命跡象趨穩。

針對這起事件，普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人嚴肅處理，並向社會及時公佈。

此外，物資缺乏引起民怨載道，但一些地方官員扣押物資不發給民眾的傳言時有所聞，或是「大禮包」質量低劣，甚至有過期產品等問題。

據中國澎湃新聞報導，上海寶山區張廟街道黨工委書記施永根、張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅發放政府保供物資和他省捐贈食品禮包組織不力、作風拖遝，部分物資未及時發放導致腐爛浪費。

上海市紀檢監察部門4月30日表示，已核查保供物資採購發放領域問題線索108條，已黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人，並對5名街鎮幹部的失職問題通報曝光。

另據新華社4月30日一則關於官方藉由無人機為癌症患者送藥的報導，這則報導描述上海市徐匯區消防救援支隊應急通信保障分隊出動了兩架無人機接力，飛躍黃浦江、執行了一次約20公里的飛行運輸任務。

這則官方宣傳的報導未料引來反效果，中國網民極盡冷嘲熱諷，還有人稱「黃浦江上的橋是被境外勢力炸了嗎？你不如找兩個警察匍匐前進，三天三夜不吃不喝爬過去，我還能更感動」。

而在微博上搜尋「無人機飛躍黃浦江為癌症患者送救命藥」的標籤，以「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」，遭到了屏蔽。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110502