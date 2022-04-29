封城滿月物資仍短缺 上海民眾串連敲鍋抗議

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）封城1個月，上海的疫情似乎有趨緩跡象，然而物資供給問題仍存在，不少社區因物資短缺而不滿。有民眾組織「砸鍋要物資」行動，透過敲鍋表達不滿，並戲稱舉行「音樂會」。

上海官方於3月27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海分為兩區封閉管理及全民核酸檢測，隨後於30日宣布採取「全域靜態管理」，正式進入全城封鎖。

在封城1個月後，雖然上海的疫情較高峰時略有緩解，但由於仍採取嚴格管制措施，民眾無法外出採購，加上物流運力不足，民眾仍難以取得民生物資與肉菜等食物，還是得等待政府配送。

上海民眾從封城之初開始的不滿，在累積1個月後到達了高點，28日晚間，上海民眾在網路上串聯「砸鍋要物資」行動，許多社區設計具有特色的海報並將活動稱為「音樂會」。

根據社群平台推特（Twitter）上流傳的影片顯示，28日晚間上海多處社區都共襄盛舉，在自家陽台敲鍋同時呼喊「我們要物資」的口號，以表達缺乏物資的不滿，有社區甚至把「我們要物資」幾個大字打在大樓外牆。

對於這項活動，相關部門也做出反應。根據一段在網路流傳的影片顯示，上海其中一個社區以廣播通告的方式，指出「境外勢力在鼓動中國居民敲鍋抗議做流動音樂會」，並呼籲民眾不要參加境外勢力鼓動的活動，藉由正確的途徑反映合理訴求，不要給境外勢力機會。

目前微博上相關的影片與圖片幾乎都已經被刪除，僅能在推特上看到部分備份的資料。

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上海封城1個月，物資缺乏、買菜難除了因物資運送不及外，外送員不足也是一大問題。有時即便順利搶到肉或蛋等「珍貴物資」，卻因為平台外送員不足，運力吃緊而無法送貨。

即便美團、餓了麼等平台強調已經投入了大量的外送員，官方不斷強調保供，然而從店家到民眾手上的「最後一哩路」，對於受困在家中的上海人而言，仍然是世界上最遙遠的距離。（編輯：陳沛冰）1110429