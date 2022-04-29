更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市7大社區篩檢站保留量能 明起快篩陽性才能做PCR
首頁 / 兩岸

封城滿月物資仍短缺 上海民眾串連敲鍋抗議

2022/4/29 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海29日電）封城1個月，上海的疫情似乎有趨緩跡象，然而物資供給問題仍存在，不少社區因物資短缺而不滿。有民眾組織「砸鍋要物資」行動，透過敲鍋表達不滿，並戲稱舉行「音樂會」。

上海官方於3月27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海分為兩區封閉管理及全民核酸檢測，隨後於30日宣布採取「全域靜態管理」，正式進入全城封鎖。

在封城1個月後，雖然上海的疫情較高峰時略有緩解，但由於仍採取嚴格管制措施，民眾無法外出採購，加上物流運力不足，民眾仍難以取得民生物資與肉菜等食物，還是得等待政府配送。

上海民眾從封城之初開始的不滿，在累積1個月後到達了高點，28日晚間，上海民眾在網路上串聯「砸鍋要物資」行動，許多社區設計具有特色的海報並將活動稱為「音樂會」。

根據社群平台推特（Twitter）上流傳的影片顯示，28日晚間上海多處社區都共襄盛舉，在自家陽台敲鍋同時呼喊「我們要物資」的口號，以表達缺乏物資的不滿，有社區甚至把「我們要物資」幾個大字打在大樓外牆。

對於這項活動，相關部門也做出反應。根據一段在網路流傳的影片顯示，上海其中一個社區以廣播通告的方式，指出「境外勢力在鼓動中國居民敲鍋抗議做流動音樂會」，並呼籲民眾不要參加境外勢力鼓動的活動，藉由正確的途徑反映合理訴求，不要給境外勢力機會。

目前微博上相關的影片與圖片幾乎都已經被刪除，僅能在推特上看到部分備份的資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上海封城1個月，物資缺乏、買菜難除了因物資運送不及外，外送員不足也是一大問題。有時即便順利搶到肉或蛋等「珍貴物資」，卻因為平台外送員不足，運力吃緊而無法送貨。

即便美團、餓了麼等平台強調已經投入了大量的外送員，官方不斷強調保供，然而從店家到民眾手上的「最後一哩路」，對於受困在家中的上海人而言，仍然是世界上最遙遠的距離。（編輯：陳沛冰）1110429

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族