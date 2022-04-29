上海單日新增1.5萬例與52死 官方推動常態化篩檢

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）據通報，上海28日新增本土COVID-19確診病例5487和無症狀感染者9545例，總計1萬5032例，新增死亡病例52例。上海官方宣布推動常態化核酸採樣，首波在市內設置534個採樣點。

上海近日單日新增病例數持續維持在1萬多例，官方與部分評論都形容疫情雖然仍嚴峻但已逐步獲得控制。日前官方已宣布將對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」。

據上海發布微信公眾號，上海市委書記李強28日在自貿試驗區臨港新片區檢查疫情防控工作時再次強調「動態清零」，並稱以等不起、慢不得的緊迫感和責任感，毫不鬆懈抓好疫情防控攻堅行動，嚴而有序推進復工復產各項工作。

根據上海衛健委發布，28日新增本土COVID-19確診病例5487和無症狀感染者9545例，總計1萬5032例。雖然較27日通報的1萬622例略有增加，然而其中1.4萬例是在隔離封控中發現，社會增加僅約500例左右。

28日通報死亡病例共52例，平均年齡84.02歲，最小年齡58歲，最大年齡99歲。均有慢性疾病、癌症等。入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病。

上海市近日宣布常態化核酸採樣點，首批公布534個核酸採樣點，以「固定採樣點、便民採樣點、流動採樣點」三種方式結合，提供更便利與快速的核酸採樣。（編輯：陳沛冰）1110429