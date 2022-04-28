上海嚴格封控 身障者坐困愁城

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（中央社台北28日電）面對疫情，在嚴厲的封控措施下，中國的身障者坐困愁城。在上海，有視障者困於宿舍，由於無法如常人一般靈活使用手機搶菜，生活受限、導致挨餓，現今上海社會已關注到這個群體。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與中國的「動態清零」政策，打破了多數身障者原本兩點一線的規律生活。綜合經濟觀察報、新京報近日報導，上海浦東區茂興路71號是一家視障按摩公司的宿舍，宿舍不足20平方公尺（約6.05坪），塞滿了6張高低床，裡頭住著32名視障按摩師。

其中一名視障按摩師李建明（化名）接受新京報採訪時說，3月底他聽到上海發布封控的消息，以為封控時間會如期在4月1日解封，所以他和其他視障者朋友僅儲存了一點物資，沒有準備更多。

隨著官方封控的時間越延越長，宿舍裡的食物也就越來越少，4月5日後，麵包、泡麵等已吃完，他們有時下一把麵條配上辣醬油，最慘的狀況是僅在清晨喝一碗清粥。

7日，他們開始向外打求救電話，輪番撥號：市民熱線12345、市場監督管理局、居委會、城管、殘聯，接聽後，他們反覆說著：「32名盲人被困在茂興路71號，聯絡方式是...」，但都未獲回應。

直到10日他們接到一名女士的來電，對方表示會將他們的資訊放到「互助平台」，爭取其他人的幫忙。隨後，15日一則「上海32位盲人技師即將斷糧」的求助資訊在微博擴散，來自四面八方的援助開始出現。

上海的身障者中，視障者約有9萬人，其中全盲者約有3萬人。上述的按摩店視障師傅原本的生活都是從宿舍與公司的「兩點一線」，依靠原本生活圈車水馬龍的聲音與氣味來辨識上班路途，在公司包餐吃飯，交友圈也多是視障朋友。

疫情爆發後，上海嚴厲封控之下，沒有熱鬧喧嘩的聲音以及小販、餐廳、商家的叫賣聲。儘管是相同進行核酸檢測的路途，他們都要花費更多時間才能抵達。

最嚴重的是他們無法靠手機搶菜，每當聽完手機軟體讀出蔬菜的種類與價格，放入購物車時，就會被通知商品售罄。他們也不認識團購團長，因為原本的生活圈都是視障者，住的地方是外來人士打工落腳地，流動性高，沒有形成「社群」。

上海殘健共融互助平台創始人張菁琳接受經濟觀察報採訪時說，當下視障者群體獲取物資的能力很弱，尤其是一些生活在按摩店裡的視障者，屬於「三不管」地帶，既無法向居委會求助，也沒有政府發放的物資，同時無法參與小區的社群團購，儲備的物資也遠不夠10幾天的生活。

上述身障者的狀況陸續傳開後，20日一張寫滿300多名視障者的求助表格緊接在中國網路上廣傳，當天下午，才有上海市殘聯、上海市人大等機構對需求人數和物資進行對接，但據統計，2500萬人口的上海，更多需要幫助的人仍在黑暗中等待。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110428