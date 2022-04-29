從抗疫神藥到負面消息不斷 連花清瘟陷質疑風暴

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中國COVID-19疫情爆發以來，中藥製成的連花清瘟受官方大力吹捧，防疫專家接連背書。然而醫界質疑有副作用。圖為民眾的防疫大禮包裡收到的連花清瘟。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國COVID-19疫情爆發以來，中藥製成的連花清瘟受官方大力吹捧，防疫專家接連背書。然而醫界質疑有副作用，更被上海物流抱怨占據運力。母企業以嶺藥業股價也因負面消息大跌。

中國以嶺藥業研發的連花清瘟，被官方推薦為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）用藥，在過去兩年間陸續得到鍾南山、張伯禮、李蘭娟等多位資深專家認可。在中國「中西醫並重」的抗疫策略下，以中藥材製成的連花清瘟不斷受到吹捧。

本輪上海疫情爆發後，以嶺藥業陸續透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬元（約新台幣2.7億元）的連花清瘟給上海。不少上海人收到的防疫大禮包中除了口罩、快篩試劑外，都能看見連花清瘟膠囊的身影。

然而這項備受關注推崇的藥物，隨著疫情持續發展，在近期也被推到輿論的風口浪尖，不只對於療效產生質疑，對於母企業以嶺藥業的批評也陸續浮現。

綜合香港01、明報、紅星新聞報導，首都醫科大學校長饒毅在微信公眾號饒議科學發文稱：「配送抗疫用藥應經過嚴格的試驗及檢測，不應給社會大眾服用偽劣產品，若連花清瘟的療效從未經嚴格驗證，強制配送就害了等待必需物資和藥品的群眾。」

另一方面，中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」日前發文指出，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防COVID-19，且可能有副作用。

而在醫界開始對這個藥物提出疑問與呼籲的同時，萬達集團董事長王健林獨生子王思聰近日在微博轉發一則名為「世衛組織推薦連花清瘟，誰告訴你的」影片，並寫下「證監會應嚴查以嶺藥業」。

王思聰的言論引發了輿論熱議，然而王思聰隨後刪去了這些言論。

報導提及，以嶺藥業隨後回應稱不對網絡言論做直接回應，「請指出具體的問題與源頭，公司將對具體內容做解答」。至於股價是否因王思聰的言論而受影響則未正面回應。

根據公開資料顯示，以嶺藥業的股價持續走跌，截至29日下午1時30分，每股報人民幣25.07元，較近期高點42.13元，跌幅高達36%。

醫生與名人接連發聲外，投入上海物資保供的物流與電商平台對於連花清瘟也有意見與批評。

報導指出，有生鮮電商平台盒馬鮮生的司機發文稱，口罩、防護服和連花清瘟是疫情下規定配送的必備品，而光是為了運送連花清瘟就佔用了1/3左右的運力。

相較於中國官媒的大力吹捧，其他國家對於連花清瘟的療效認定則顯得審慎。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）表示，雖然連花清瘟有助於緩解症狀，但是這款膠囊的整體療效沒有定論。

新加坡則是註記連花清瘟是輔助保健用品，而非治療COVID-19的用藥，去年11月，針對誇稱連花清瘟可防治當前的疫病，新加坡衛生部門發布公告指出：「並沒有隨機的臨床科學試驗佐證，包括連花清瘟在內的任何草藥產品，可用來防治COVID-19。」

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連花清瘟聲稱可宣肺泄熱，並由13種藥材製成，根據澳洲有關部門指出，當中也包括可製成薄荷醇的麻黃。2020年5月，瑞典海關不准許連花清瘟進口，因有關部門指出，他們檢測這款膠囊的樣品，發現其中所含僅薄荷醇。

而麻黃也是甲基安非他命（methamphetamine）的主要成分，2020年澳洲邊境執法局（Australian Border Force, ABF）也指出，沒入大約130萬顆連花清瘟膠囊，美國海關也曾查扣。（編輯：曹宇帆）1110429