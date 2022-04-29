中國增逾1.5萬確診 北京本土病例僅次上海

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近來北京新增本土病例僅次於當前的重災區上海。圖為27日北京東城區一處設在小公園的核酸檢測點。（中央社檔案照片）

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（中央社台北29日電）據中國官方今天通報COVID-19最新染疫數，共新增病例（含確診及無症狀感染者）1萬5688例，本土新增病例1萬5588，其中近來疫情加劇的首都北京，新增本土病例僅次於當前的重災區上海。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診5659例。

其中新增本土確診病例5646例，以當前重災區上海5487例最多，其次是北京市47例，先前另個重災區吉林省42例；境外移入13例。

新增無症狀感染者1萬29例，其中本土為9942例，同樣以上海達9545例最多，其次遼寧省91例，北京則有2例；境外移入87例。

新增死亡52例都是本土病例，而且都集中在上海。

另據國家衛健委通報，截至28日24時，中國累計死亡4975例，累計報告確診數達21萬4243例；尚在醫學觀察的無症狀感染者19萬7213例（境外移入601例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬488例（出院5萬9173例，死亡9287例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110429